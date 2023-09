Coez e Frah Quintale: guida alle canzoni del nuovo album, “Lovebars”

Coez e Frah Quintale, Lovebars: guida all’ascolto delle canzoni del nuovo album.

In uscita oggi, venerdì 8 settembre, “Lovebars” è il nuovo album di Coez e Frah Quintale, che si uniscono in un disco che celebra la loro amicizia.

L’album guarda dentro e racconta le contraddizioni del complesso mondo emotivo delle persone visto dagli occhi dei due rapper, che si confrontano in ogni brano riguardo la necessità di investire nei rapporti, nonostante ciò spaventi la maggior parte della gente.

Coez e Frah Quintale, “Lovebars”: la cover

Realizzata da Daniele “Bufer” Attia, la cover dell’album rappresenta i due artisti davanti a uno specchio mentre Coez taglia i capelli a Frah: un gesto che rappresenta fratellanza e intimità e allude ad un momento di confronto che, tramite l’arte, riporta metaforicamente sulla tele il processo creativo che sta alla base della scrittura di un disco, che prevede necessariamente un confronto profondo e insolito, che la frenesia quotidiana normalmente non ammette.

Cliccate in basso su “continua” per conoscere meglio le canzoni contenute in “Lovebars” e i loro produttori!