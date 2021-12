Coez: guida all’ascolto dei brani del nuovo disco, “Volare”

In realtà i nomi lanciati circolano da settimane su tutti i siti di settore,,, nullq di nuovo all'orizzonte.

Non succede ma se succede... del resto il 2022 è un anno molto importante, quello del debutto a San Siro.

Questo singolo anticipa il settimo album in studio del cantautore che, nell'estate 2022, tornerà in tour negli stadi italiani.

Release date 2021: l’elenco, mese per mese, di tutti i singoli italiani in uscita

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.