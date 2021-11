COEZ VIDEOINTERVISTA: “Volare” è già il nostro disco preferito

Coez è pronto a pubblicare Volare, il suo sesto album in studio.

Uscirà il 3 dicembre per Carosello Records e contiene 13 tracce il nuovo progetto discografico di Coez, che arriva a più di due anni dal successo di È sempre bello.

“Contiene hit underground e canzoni per il grande pubblico”, recita la copertina del disco. In Volare, ritroviamo, infatti, ascolto dopo ascolto, le due anime di Coez a cui siamo più affezionati: quella più più cruda e prettamente rap e quella più romanticamente pop.

“Volare è inteso come staccarsi da terra ma non solo, vuoi vincere una guerra ma non solo. Volare è guardare su e non giù da un terrazzo, è pretendere di più, e che cazzo. È non tornare a casa dopo un concerto, non conta se ho sofferto, guarda come mi diverto. Volare è un cielo aperto, a chi mi chiede i soldi fanno la felicità, e certo. Noi dormivamo su un letto che era un divano, lo stesso ci volavo, e scivolava la mia mano piano dentro i tuoi jeans, baby, ti chiederà chi sono solo perché è un po’ che non mi vedi.

Volare è fare un tiro e guardare l’immenso, sentirsi solo un puntino nell’universo,

capire che c’è un prezzo da pagare ma volare è la paura di cadere e il gusto di saltare. È ogni fratello che è volato in cielo presto, se non decolla meglio dircelo presto. Volare è un fan che mi chiede un cinque senza foto, volare è nonostante il vuoto. È non seguire lo spartito, scolare qualche litro, let it go, let it be come i Beatles. A chi da sempre mi ha seguito, l’ha già capito, Volare è già il tuo disco preferito”.

Il primo vero singolo estratto dall’album è Come nelle canzoni, che ha conquistato in poco tempo il pubblico, raggiungendo immediatamente la Top 10 su Spotify, la Top 10 in radio ed è diventato il brano italiano più “shazamato” al mondo.

La produzione artistica di Volare è affidata a Sine, già al fianco di Coez in Faccio un casino. Altri produttori tra i più noti della scena urban italiana, tra cui Ford78, Dirt Oʼ Malley, Marz, Zef, Marco Azara, Ceri e Valerio Smordoni, regalano un tocco eterogeneo e poliedrico al progetto.

coez vola ai LIVE

Coez ha pensato a una esperienza unica per la presentazione dell’album dal vivo. Dopo aver riempito i palazzetti italiani nel 2019 e dopo la pausa causata dalla pandemia, infatti, dal 31 gennaio 2022 parte un tour molto intimo nei locali dove il cantautore romano ha trascorso gli inizi della sua carriera. Info e prevendite autorizzate su: www.vivoconcerti.com

Lunedì 31 gennaio 2022 – Torino, Hiroshima Mon Amour

Mercoledì 2 febbraio 2022 – Milano, Magazzini Generali

Venerdì 4 febbraio 2022 – Brescia, Lattepiù

Domenica 6 febbraio 2022 – Roncade (TV), New Age

Mercoledì 9 febbraio 2022 – Parma, Campus Music Industry

Venerdì 11 febbraio 2022 – Livorno, The Cage

Sabato 12 febbraio 2022 – Firenze, Viper

Lunedì 14 febbraio 2022 – Ravenna, Bronson Club

Giovedì 17 febbraio 2022 – Modugno (BA), Demodè

Venerdì 18 febbraio 2022 – Maglie (LE), Industrie Musicali

Domenica 20 febbraio 2022 – Napoli, Duel Beat

Martedì 22 febbraio 2022 – Roma, Planer Roma (ex Alpheus)

LA Tracklist E I compagni di viaggio:

1. Wu-tang

2. Fra le nuvole

3. Flow easy

4. Cerchi con il fumo (ft. Neffa)

5. Occhi rossi

6. Sesso e droga (ft. Guè Pequeno & Gemitaiz)

7. Come nelle canzoni

8. Ol’ dirty (ft. Noyz Narcos)

9. Bomba a mano

10. Crack (ft. Salmo & Massimo Pericolo)

11. Casse rotte (ft. Brokenspeakers)

12. Margherita

13. Faccia da rapina

Ed è solo l’inizio! Noi l’abbiamo intervistato. allacciate le cinture, siamo pronti al decollo.

https://youtu.be/SJwP47m5VMU