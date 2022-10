Coez: svelata la data di uscita e la tracklist del progetto acustico From the rooftop 2

A 6 anni di distanza dal primo capitolo, venerdì 14 ottobre uscirà finalmente per Carosello Records From the rooftop 3, lo speciale progetto acustico di Coez già disponibile in preorder in formato digitale e vinile.

Si tratta di un secondo capitolo in acustico che arriva dopo anni di richieste da parte dei fan, curiosi di poter ascoltare nuovi pezzi in acustico dopo aver apprezzato il materiale pubblicato dall’artista nel 2016. From the rooftop, se lo ricorderanno i fedelissimi, era nato l’anno prima dall’omonima serie di sessioni acustiche registrate direttamente da un suggestivo tetto di Roma e poi pubblicate su YouTube.

From the rooftop 2 di Coez: fra pezzi originali e cover

In quella vecchia serie di video avevamo potuto goderci alcuni dei migliori pezzi del repertorio di Coez, ma anche cover che hanno fatto la storia della musica italiana. Si trattava di un progetto complesso, che ha ottenuto ottimi riscontri da parte di pubblico e critica grazie all’autenticità con cui l’artista è stato in grado di rendere omaggio alle sue origini artistiche fatte di decine di live nei club di tutta Italia, gavetta e registrazioni in acustico. Richiesto a gran voce per lungo tempo dal pubblico, From the rooftop 2 vuole dunque essere una celebrazione dell’atmosfera acustica che ha caratterizzato gli anni della consacrazione dell’artista.

I contenuti del progetto

Il disco includerà un totale di 7 tracce, fra le quali spiccano due duetti. Il primo è quello con Frah Quintale, autore del pezzo Nei treni la notte, mentre la seconda è Ariete, che con Coez intepreterà Margherita, una tra le tracce più apprezzate dell’ultimo progetto discografico di Coez, Volare. Qui sotto potete recuperare la lista completa delle canzoni di From the rooftop 2.