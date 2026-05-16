Daria Huber pubblica il nuovo singolo Ancora, ancora, disponibile negli store digitali dal 15 maggio 2026. Il brano (ADA Music) arriva come anticipazione del suo primo album, atteso a giugno; e mette subito in chiaro la direzione del progetto: un pop contemporaneo attraversato da tensioni elettroniche e aperture più istintive.

Daria Huber racconta una generazione che corre senza fermarsi

Con Ancora, ancora, Daria Huber sceglie un linguaggio diretto e immediato per raccontare una sensazione diffusa: quella di sentirsi costantemente in movimento senza riuscire davvero ad arrivare da nessuna parte.

Il singolo si muove dentro la frenesia di una generazione sospesa tra urgenza, impulso e bisogno continuo di sentirsi viva. Una rincorsa continua verso obiettivi che sembrano spostarsi sempre un passo più avanti, fino a lasciare addosso la sensazione di stare correndo sul posto, come sopra un tapis roulant invisibile.

La corsa, però, si scontra con la realtà. Ed è proprio lì che il brano trova il suo punto più netto: quando l’illusione del movimento lascia spazio a una consapevolezza più fredda e concreta.

Un indie pop energico tra synth, batterie potenti e chitarre dal taglio rock

Dal punto di vista sonoro, Ancora, ancora si presenta come un brano indie pop dalle sonorità up, costruito su synth taglienti, batterie incisive e chitarre che guardano al rock senza perdere immediatezza.

La produzione, curata dalla stessa Daria Huber, punta su un movimento costante: la tensione resta alta per tutta la durata del pezzo e il ritornello entra in modo improvviso, lasciando un impatto immediato già dal primo ascolto.

Questa scelta musicale è coerente con il lavoro fatto finora dall’artista, che continua a costruire una cifra sonora in cui convivono intensità emotiva e ricerca produttiva, senza rinunciare all’accessibilità del pop.

Il brano è scritto e prodotto da Daria Huber. Il mix e il master sono opera di Ellis Colin. L’artwork del progetto porta la firma di Michela Gentile, insieme alla stessa artista.

Dal debutto a X Factor al primo album in arrivo a giugno

Daria Huber, classe 2002, nasce a Napoli e inizia a scrivere canzoni già a 12 anni, imparando da autodidatta pianoforte e chitarra. Il pubblico televisivo la scopre nel 2020 grazie alla sua interpretazione di John My Beloved di Sufjan Stevens a X Factor, performance che mette in evidenza una sensibilità artistica fuori dall’ordinario.

Nel 2022 si trasferisce a Roma e sceglie di sviluppare un percorso indipendente tra live nei club e produzioni autoprodotte. Dal 2023 i suoi singoli entrano in playlist editoriali Spotify come Fresh Finds Italia, New Music Friday Italia, Indie Italia ed EQUAL Italia, contribuendo ad allargare il suo pubblico.

Il 2025 segna un’accelerazione ulteriore con festival estivi, tra cui RDS Summer Festival, e l’apertura del live di Ditonellapiaga. Ora l’attenzione si sposta sul debut album, atteso per giugno 2026 e anticipato proprio da Ancora, ancora.