7 Aprile 2026
di
Lorenza Ferraro
News
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7 Aprile 2026

Daria Huber, in attesa dell’album d’esordio arriva il nuovo singolo “Linea D’Aria”

Il brano racconta un amore a distanza e ciò che resiste quando la distanza reale si scontra con quella emotiva. 

News di Lorenza Ferraro
Linea D'Aria è il nuovo singolo di Daria Huber
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Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download, Linea D’Aria è il nuovo singolo di Daria Huber, che torna con una ballad indie-pop magnetica, costruita su synth luminosi e ritmiche essenziali.

Prodotto da Alessandro Casagni e dalla stessa Daria, il brano anticipa l’album d’esordio della cantautrice, la cui pubblicazione è prevista in estate e sarà accompagnata da un tour in tutta Italia.

Cover del nuovo singolo di Daria Huber Linea D'Aria

DARIA HUBER: IL SIGNIFICATO DI “LINEA D’ARIA”

Il brano – che lascia tanto spazio alla voce ipnotica e fragile della cantautrice, portando l’ascoltatore dentro una dimensione sospesa tra distanza e desiderio – racconta un amore a distanza e ciò che resiste quando la distanza reale si scontra con quella emotiva.

Il titolo non è dunque altro che una metafora di ciò che separa e, allo stesso tempo, unisce: sulla mappa due persone possono sembrare vicine, ma in realtà ci sono colline, incroci e labirinti che rendono complesso incontrarsi.

Attraverso immagini quotidiane e intime, Daria Huber costruisce così un racconto generazionale – capace di parlare tanto a chi è cresciuto con il cantautorato italiano quanto alla Gen Z – dando voce a chi sente di dover andare avanti perché lo fanno tutti, mentre dentro vorrebbe solo fermare il tempo e tornare da qualcuno.

All Music Italia

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