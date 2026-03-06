6 Marzo 2026
di
Lorenza Ferraro
News
6 Marzo 2026

Evan e Daria Huber raccontano l’amore fragile della Gen Z in “Un Attimo di Quiete”

Il brano esplora il conflitto tra desiderio e paura di soffrire, fotografando una generazione che vive i sentimenti con profondità ed estrema delicatezza

News di Lorenza Ferraro
Evan Daria Huber Un Attimo di Quiete
Già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download, Un Attimo di Quiete è il nuovo singolo di Evan e Daria Huber, che tornano con un pop emotivo dalle raffinate sfumature elettroniche, che racconta l’amore fragile della Gen Z.

Ho scritto questo brano una sera di febbraio. Ero in tram e stavo tornando a casa dopo una giornata particolarmente pesante”, racconta Evan a proposito della genesi del brano.

Poi, aggiunge: “È nato quasi di impulso, lasciando fluire i pensieri che mi assalivano in quel momento. Per me è il ritratto dell’amore vissuto dalla Gen Z, con tutte le paure che accompagnano sentimenti così intensi”.

Parole che fanno eco a quelle di Daria Huber, con cui Evan ha dato vita a un dialogo autentico e contemporaneo: “Le parole hanno preso forma velocemente, come uno sfogo sincero. Dentro c’è la vulnerabilità della nostra generazione, quel desiderio di amare profondamente senza sapere se saremo pronti a reggerne il peso”.

Evan Daria Huber cover Un Attimo di Quiete

EVAN E DARIA HUBER PRESENTANO “UN ATTIMO DI QUIETE”

Con un sound attuale e un ritornello emotivamente incisivo, Un Attimo di Quiete si inserisce nel panorama pop contemporaneo come un racconto sincero e necessario, capace di parlare a chi ha amato senza sentirsi al sicuro e a chi, almeno per un istante, ha trovato pace nel caos dei propri sentimenti.

Di fatto, il brano esplora il tema del conflitto tra desiderio e paura di soffrire, fotografando una generazione che vive i sentimenti con profondità, ma anche con estrema delicatezza.

Ed ecco che – avvolte da atmosfere malinconiche, sostenute da una produzione moderna ed essenziale – le voci di Evan e Daria Huber si cercano e si sfiorano, trasformando silenzi e insicurezze in immagini potenti.

