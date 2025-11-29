Tommy Indaco & Daria Huber, “Chemmifai”: indie rock, pop e sentimenti della Generazione Z

Tommy Indaco e Daria Huber uniscono i loro mondi in Chemmifai, nuovo singolo disponibile dal 28 novembre, su tutte le piattaforme digitali con distribuzione Artist First. Un incontro tra pop, rock e vibrazioni indie che parla la lingua della Generazione Z, mettendo al centro emozioni, contraddizioni e paure di un amore giovane vissuto a cuore aperto.

DARIA HUBER E TOMMY INDACO, LA STORIA

Daria Huber è una cantautrice e produttrice alternative/indie-pop classe 2002, nata a Napoli. Scrive canzoni dall’età di 12 anni e impara da autodidatta chitarra e pianoforte. Il grande pubblico la conosce a 17 anni durante X Factor 2020, quando conquista i giudici con una versione intensa di John My Beloved di Sufjan Stevens.

Nel 2022 si trasferisce a Roma e avvia un percorso indipendente fatto di scrittura personale, live nei club e autoproduzioni. Dal 2023 i suoi singoli entrano in numerose playlist editoriali di Spotify, tra cui New Music Friday Italia, Indie Italia, Fresh Finds Italia (di cui è stata anche copertina), Novità Pop, Novità Indie Italiano, Equal Italia e altre ancora.

Il 2025 segna un passaggio importante: oltre alla pubblicazione di nuova musica, Daria porta in giro il progetto È TEMPO DI LIVE, che la porta sui grandi palchi italiani, incluso l’RDS Summer Festival. Il debut album è atteso per il 2026 e promette di consolidare definitivamente la sua identità artistica tra scrittura, produzione e una forte presenza dal vivo.

Tommy Indaco, all’anagrafe Tommaso Gallo, è un cantante e autore marchigiano classe 2002. Inizia a scrivere giovanissimo e nel 2020 pubblica il suo primo EP, Restart, a cui seguono i singoli Post-It, Non Parli e Magnolie. Dopo una lunga pausa, rielabora il proprio percorso e sceglie una direzione sonora più definita, dove l’indie rock si mescola al pop e a un cantautorato urbano sempre più personale.

Con la sua band partecipa a numerosi contest e nel 2024 conquista il secondo posto all’Homeless Fest, uno dei festival più rilevanti del Centro Italia per la musica emergente. Nel 2025 pubblica i primi cinque brani del nuovo corso – Piccola Luna, Ti Ricorderai Di Noi, Bugie, Blu Profondo e Diventare Grandi – entrando in diverse playlist editoriali di Spotify, tra cui Generazione Z, Nuovo Pop, Novità Pop, Novità Indie, Sangue Giovane e New Music Friday Italia.

“Chemmifai”: tommy indaco e daria huber

Chemmifai è una canzone che nasce da una sensazione istintiva e si trasforma in un dialogo a due voci. La produzione uptempo, dal respiro indie rock e pop, sostiene un testo diretto che racconta le zone grigie delle relazioni: l’attrazione, il disallineamento emotivo, la difficoltà di trovare un punto comune quando uno dei due vive tutto “di pancia” e l’altro resta ancorato alla realtà.

Il brano esplora il caos e la leggerezza dell’amore giovane, quello che nasce tra uscite, messaggi, notti lunghe e pensieri che si accavallano. Una fotografia generazionale in cui molti possono riconoscersi, costruita su immagini semplici e immediate, ma emotivamente molto precise.

La genesi del brano secondo Tommy Indaco e daria huber

Tommy dichiara:

“Il brano nasce quasi per caso: ero in macchina, ascoltavo la strumentale e mi ha dato subito sensazioni intime ma caotiche» racconta Tommy Indaco. «Ho scritto strofa e ritornello, ma sentivo mancasse qualcosa. Così l’ho fatta sentire a Daria per capire cosa potesse aggiungere. Ci siamo incontrati a Bologna e tutto è nato in modo spontaneo: per me è proprio questa semplicità che la rende speciale. Le sonorità indie rock e pop uniscono i nostri mondi e fanno di Chemmifai il punto d’incontro perfetto tra le nostre voci».

Daria Huber aggiunge il suo sguardo, portando nel brano una scrittura personale e cinematografica: “Ho scritto il mio verso dopo una chiacchierata con Tommy: mi ha presentato la canzone, mi è piaciuta subito e ho voluto aggiungere il mio mondo. L’abbiamo chiusa in pochissimo tempo a Bologna insieme al suo producer e alla mia manager: sembrava ci conoscessimo da anni“.

Nel testo, Daria immagina un legame che nasce in un posto piccolo, in cui ci si incontra spesso ma non fino in fondo: «Parla di due persone che si attraggono, ma vivono l’amore in modo diverso: una segue i sentimenti, l’altra resta ancorata alla realtà. È la storia di una distanza invisibile, di quello che resta anche quando sembra non esserci più».

Chemmifai è scritta da Tommaso Gallo (Tommy Indaco), Daria Huber e Luca Guerrini. La produzione porta la firma di Luca Guerrini e della stessa Daria Huber, che cura anche parte del lavoro sonoro. Mix e master sono affidati a Luca Guerrini, consolidando un team che dialoga in modo naturale tra scrittura e produzione.