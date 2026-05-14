Fino alla Luna è il nuovo singolo di Random fuori da venerdì 15 maggio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica per Altafonte Italia. Con questo brano inizia una nuova fase del percorso del cantautore.

Prodotto da Adam11, Fino alla luna, parte da una dimensione pop molto emotiva e si muove attorno all’idea di una connessione che riesce a superare distanza, caos e smarrimento. Un tema che Random collega soprattutto alle nuove generazioni e alla difficoltà di restare davvero in ascolto degli altri.

Random il cambiamento inizia con “Fino alla Luna”

Nel nuovo brano Random mette al centro la sensazione di perdersi dentro il rumore continuo delle relazioni moderne. Le persone si sfiorano, si incrociano, ma spesso non riescono davvero a incontrarsi.

Dentro questo spazio prende forma la “voce” raccontata nel pezzo, vista come un punto fermo capace di attraversare tempo e distanza. Il brano lavora molto sull’idea che alcuni legami riescano a restare vivi anche quando sembrano interrotti.

“Anche se ci siamo persi tra milioni di persone / Sento la tua voce / Non importa come, quando e dove”, canta Random nel ritornello.

“Fino alla Luna” parla alle nuove generazioni

Nel presentare il singolo, Random ha spiegato di voler usare il brano come un invito a non smarrirsi dentro la velocità e il caos quotidiano.

“Fino alla Luna è un invito, soprattutto per le nuove generazioni, a non perdersi, anche quando tutto intorno è caos e distanza” racconta il cantautore.

Per Random, il centro del pezzo resta il valore delle connessioni reali. Non soltanto l’amore sentimentale, ma anche quei rapporti o quelle passioni che riescono ancora a dare una direzione precisa.

“Oggi vivo la musica in modo diverso, non mi interessa più rincorrere numeri o classifiche, ma lasciare qualcosa di reale, che possa far riflettere o aiutare anche solo una persona”.

Il videoclip di “Fino alla Luna” arriva il 15 maggio

Il videoclip ufficiale del brano sarà disponibile su YouTube venerdì 15 maggio alle ore 14.00. La regia è firmata da Samuele Apperti e dentro il video compariranno anche Alessio Lapadula, in veste di ballerino e coreografo, e Camilla Caimi.

L’immaginario scelto per il videoclip segue una direzione futuristica, mantenendo però al centro la stessa idea che attraversa il brano: la ricerca di qualcosa che continui a fare luce anche quando tutto sembra perdere orientamento.