11 Maggio 2026
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11 Maggio 2026

Aaron, “Abitare l’invisibile”, il nuovo album, nasce in Umbria lontano dal rumore

Il disco uscirà il 22 maggio per Artist First ed è stato anticipato dal singolo Falene.

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Aaron nella foto promozionale dell’album Abitare l’invisibile
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Aaron Abitare l’invisibile è il nuovo album del cantautore, fuori dal 22 maggio per Artist First. Il disco arriva dopo mesi di scrittura e lavoro in studio, nati anche da una scelta precisa: rallentare e isolarsi nella sua casa in Umbria.

Lontano dal rumore esterno, Aaron ha costruito un album che mette al centro fragilità, pressione sociale, paura della solitudine e bisogno di ricominciare. Il titolo indica proprio questo: restare dentro ciò che non si vede, ma continua a muoversi sotto la pelle.

Il progetto è prodotto dal duo Le Ore e segue l’uscita di Falene, pubblicata il 24 aprile come primo passo verso il disco.

Aaron pubblica Abitare l’invisibile il 22 maggio

Abitare l’invisibile racconta una fase più raccolta della scrittura di Aaron. Al centro ci sono emozioni che spesso restano fuori fuoco: aspettative, vuoti, paure, bisogno di sentirsi all’altezza.

Il disco lavora sul peso di una società che chiede di essere sempre al massimo, ma anche sulla possibilità di imparare ad accettare le proprie parti più esposte. Non c’è solo il racconto della fragilità: c’è anche il tentativo di trasformarla in un punto da cui ripartire.

Nella scrittura entrano anche le origini, i luoghi interiori e quella sensazione di smarrimento che riguarda una generazione cresciuta tra modelli irrealistici, successo da inseguire e paura di non bastare mai.

Cover dell’album Abitare l’invisibile di Aaron

Abitare l’invisibile anticipato da Falene

Il singolo Falene ha aperto questa nuova fase il 24 aprile. Il brano anticipa un album che cerca un equilibrio tra parti più intime e aperture sonore più ampie, con la scrittura sempre al centro.

Nel disco convivono malinconia e desiderio di rinascita. Aaron racconta il bisogno di lasciare alle spalle il passato, tornare presente e trovare una luce anche nei momenti più bui.

Da Amici ad Abitare l’invisibile

Aaron, nome d’arte di Edoardo Boari, è nato nel 2004 a Nocera Umbra, vicino a Perugia. Entra nella scuola di Amici nel 2022, voluto da Rudy Zerbi, e arriva fino alla semifinale.

Nel programma presenta Universale, prodotto da Zef e Starchild, poi Baciami e ballami e Mi prenderò cura di te, scritto e prodotto da Giulio Nenna.

Nel 2023 entra nel roster di Artist First e pubblica l’EP Universale, seguito da un instore tour e da un live tour estivo. Nel 2024 escono Urlare, I colori dell’alba e Poteva piovere, questi ultimi scritti con Roberto Casalino. A novembre arriva Un finale diverso (Grandine).

 

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