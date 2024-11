Aaron ci accompagna in un viaggio emotivo attraverso la fragilità umana e il dolore del distacco sulle note di “Un Finale Diverso (Grandine)”

Aaron, Un Finale Diverso (Grandine) : significato del testo del nuovo singolo

Disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da venerdì 29 novembre, Un Finale Diverso (Grandine) (Artist First) è il nuovo singolo di Aaron, scritto e composto in collaborazione con Le Ore.

“Pensavo a un finale diverso, ma tutto va al contrario di come lo penso”.

Il brano arriva dopo i precedenti singoli I Colori Dell’Alba, Poteva Piovere e Urlare che, insieme a Un Finale Diverso (Grandine), inaugurano un nuovo capitolo del percorso artistico del giovane cantautore, attualmente impegnato a sperimentare sonorità country-folk, rivisitate però in chiave pop.

AARON, “UN FINALE DIVERSO (GRANDINE)”: SIGNIFICATO e testo DEL BRANO

Un Finale Diverso (Grandine) è un viaggio emotivo attraverso la fragilità umana e il dolore del distacco e si concentra sull’esperienza di quando l’universo sembra deviare improvvisamente dalla direzione che avevamo immaginato, lasciandoci con la sensazione di smarrimento, proprio come le piogge di fine settembre che spazzano via l’estate.

“Volevo catturare il senso di vulnerabilità che appartiene a ognuno di noi e la forza dirompente del distacco, simile alla grandine che colpisce improvvisamente, lasciando crepe e segni profondi”, spiega Aaron.

Poi, aggiunge: “Il brano vuole essere un invito a fare pace con ciò che ci circonda e ad accettare ciò che non possiamo cambiare, in modo da stare meglio con noi stessi“.

“UN FINALE DIVERSO (GRANDINE)”: IL TESTO

Il testo del brano sarà disponibile a partire da venerdì 29 novembre.