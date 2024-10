Aaron continua sulla scia delle sonorità country-folk nel nuovo singolo “Poteva piovere”

Aaron, Poteva piovere: significato del testo del nuovo singolo

Da venerdì 11 ottobre sarà disponibile il nuovo singolo di Aaron, Poteva piovere (Artist First) su tutte le piattaforme digitali. Il singolo arriva dopo la pubblicazione del brano I colori dell’alba e, prim’ancora, dall’EP Universale.

Inoltre, insieme al brano Urlare, inaugura un nuovo capitolo del suo percorso artistico nel quale sta sperimentando sonorità country-folk rivisitate in chiave pop.

AARON, “POTEVA PIOVERE”: SIGNIFICATO DEL BRANO

Poteva piovere è stata scritta e composta da Aaron in collaborazione con Roberto Casalino ed è frutto delle sue esperienze di vita. Nell’ultimo periodo, Aaron sta riflettendo sul suo passato con le consapevolezze del presente, permettendogli di fare chiarezza nella sua vita così come nella sua musica.

Così facendo, riesce a convertire il proprio vissuto in qualcosa che può aiutare chi si è sentito come lui almeno per una volta.

Il giovane cantautore ci spiega che: «Poteva Piovere racconta una relazione intima con se stessi, la tendenza ad autotutelarsi per sopportare gli urti nei periodi apparentemente più difficili, che poi, una volta superati, si rivelano meno insormontabili di quanto sembrassero e che a posteriori guardiamo col sorriso».

«È un invito ad accumulare il bene mantenendo saldo il presente, lasciando andare il passato, per rendere meno offuscata la vista sul futuro».

AARON, “POTEVA PIOVERE”: TESTO DEL BRANO

Il testo di Poteva piovere sarà disponibile a partire da venerdì 11 ottobre.