Aaron sposta la sua musica verso il “Country-folk-pop” con il singolo “Urlare”

Aaron Urlare testo e significato del nuovo singolo.

A distanza di sei mesi dall’uscita del suo EP e dal brano “Visione Led“, Aaron, tra i protagonisti dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, torna con nuova musica e questa volta si approccia ad un genere molto particolare, il Country-folk-pop.

Edoardo Boari, questo il vero nome del un cantautore umbro classe 2004, dopo aver lanciato l’EP, “Universale“, progetto che ha preso il titolo del suo brano più amato tra quelli presentati nel talent show di Canale 5, torna quindi con un brano fuori sempre per Artist First.

Aaron Urlare significato del brano

Fuori da venerdì 5 gennaio 2024 “Urlare” è frutto di un nuovo progetto a cui il cantautore si sta dedicando e in cui proverà a inserirsi in un mondo ad oggi poco “frequentato” in Italia, un universo con sonorità country-folk-pop riproposte in chiave moderna.

La canzone viene descritta come emotivamente impattante, ed è un invito a sfogarsi. Ecco come la racconta lo stesso Aaron:

“Anche se a volte potrebbe non sembrare possibile, sono convinto che ci sia sempre qualcuno pronto ad ascoltarci in questa società rumorosa e scettica. Esisterà un luogo o una persona che ci sentirà urlare, nonostante i nostri errori, le difficoltà, le mancanze.

Qualcuno in mezzo alla folla vedrà il nostro dolore e sarà pronto ad accoglierlo e a guardarci con occhi diversi”.

Un brano di speranza e condivisione quindi che lancia un messaggio chiaro alle persone: non aver paura di farsi sentire e provare a ricercare un luogo o una persona da cui potersi sentire compresi.

La cover del singolo è stata realizzata con l’aiuto dell’intelligenza artificiale e racchiude il concept del brano: il soggetto rappresentato infatti incarna i sentimenti di solitudine e inquietudine espressi in “Urlare”.

Aaron Urlare testo e audio

In arrivo venerdì 5 gennaio 2024