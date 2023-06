Aaron videointervista, “Universale è il mio rifugio, l’ho costruito con Maria. Presto nuova musica”

Aaron è uno dei talenti che quest’anno hanno animato Amici di Maria De Filippi, arrivato fino alla semifinale dove ha interrotto la sua corsa verso la finale in favore di Wax e Angelina nella categoria canto.

Lo abbiamo raggiunto il giorno dell’uscita del suo primo EP post-talent, Universale, che è stato anche il giorno del primo firmacopie per parlare della sua esperienza nel programma e, per l’appunto, dell’album:

“Il primo periodo ad Amici ero molto attivo psicologicamente ma, poi, mi sono via via spento. Quando sono uscito, invece, si è riattivato tutto come se Amici mi avesse messo davanti alle mie paure. Stando lì, però, non riuscivo a vederle.

Ho cercato di costruire per 8 mesi una routine ma era molto difficile. Gli imprevisti erano tutti dietro l’angolo e tu dovevi essere pronto a qualsiasi momento.

Amici è stato una bella botta e mi ha insegnato ad essere molto elastico psicologicamente”

Tuffandoci nell’EP, Aaron ha deciso di raccogliere tutte le tracce presentate all’interno del programma:

“Universale rappresenta un rifugio dal fatto di non riuscire a stare tanto lontano da casa. Con Universale è diventato tutto più accogliente.

Ti dico la verità, io non c’ho pensato tanto alla costruzione dell’EP, cosa diversa da me perché io sono molto maniacale. Dentro Amici, però, non avevi il tempo di fare tutto in modo maniacale perché avevi da portare avanti il programma.

Ho cercato di mettere le canzoni che piacevano sia a me che a Maria, ho puntato sulla versatilità. So che sono andato sulla nicchia, però adesso ricomincerò subito con un progetto più centrato. Questo è solo un primo capitolo e voglio fare uscire altre cose più mirate e centrate.

Dopo un po’ che fai sto lavoro ti intossichi perché devi fare uscire le canzoni in base alle dinamiche discografiche. Io mi sto trovando iper bene su questa cosa, ho un team fortissimo e voglio a tutti tanto bene e li ringrazio.

Adesso cercheremo di fare le cose da Serie A e la cosa più importante è che al centro ci sono io”.

Cosa vuol dire che Aaron ha scelto le canzoni con Maria?

“E’ bello il confronto, ogni cosa la sceglievo io ma poi le sentivo insieme a Maria e capivamo bene come fare. Una canzone in particolare ha una storia assurda, Mi prenderò Cura Di Te. Tommy Dali mi disse ‘perché non la fai ascoltare?’ ma io non ci vedevo nulla.

Maria l’ha sentita e ha detto subito ‘wow, questa canzone è piena di verità’, ha messo subito insieme il team e l’abbiamo buttata giù.

Lei mi ha aiutato tanto a livello lavorativo, mi indirizzava sull’interpretazione o su altre cose. Mi ha lasciato il pensiero che bisogna essere focus nella vita. Lei è iper focalizzata e non so come fa certe volte, vorrei conoscerla meglio nella vita quotidiana. Professionalmente è pazzesca, finiva le registrazioni di Uomini e Donne e veniva ad ascoltare noi. Assurda”.

Dove si esibirà Aaron in estate?

“Ho un calendario carino e sono molto contento, non posso spoilerare ancora ma con il team stiamo lavorando tanto perché io voglio andare ovunque a suonare. Sono contento di stare in mezzo alla gente, neanche metterei un palco, canterei in mezzo alla gente”.

Canzone preferita di Universale?

“Ti dico quella che odio di più: Universale. E’ un amore odio perché è difficilissima da cantare. L’ultima volta che l’ho cantata ad Amici non sono riuscito ad arrivarci con il fiato nell’extrabeat. Mi Prenderò Cura Di Te, invece, è quella che amo di più. C’è tutto l’amore per la persona che ho accanto da due anni”.

