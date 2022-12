Il nuovo inedito di Aaron ad Amici di Maria De Filippi è “Baciami e ballami”

Aaron Baciami e ballami testo e significato del nuovo inedito del cantante presentato per la prima volta nella gara di canto giudicata da Emma Marrone domenica l’11 dicembre 2022 ad Amici di Maria De Filippi.

“Hai scritto un bel brano, bello catchy e con una struttura forte. Tu hai una bella presenza sul palco, sei comunicativo” queste le parole di Emma Marrone dopo l’esibizione del ragazzo.

Aaron Baciami e ballami significato del brano

Canzone d’amore movimentata per il giovane artista che racconta in maniera criptica ma anche ironica un rapporto e la sua componente sessuale. Il pezzo arriva dopo il successo di Universale, tra i brani più apprezzati sino ad oggi ad Amici 22.

Aaron Baciami e ballami testo

Oppure no

Be bella bella, ba ba balla questa bestia

baciami come se fossi un folle

baciami come se avessi…

be bella bella, ba ba balla questa bestia

cantami come se fossi un folle

la lasciami tra tutte…

Io scusa ma no ci ho messo tanto a dirmi

che ora hai la mia mano

eri troppo distratta a soffrirmi quando ero strano

che strano, che amavo, quando hai detto strappami la cinghia

ora ringhia, bella strilla

che la notte brilla

Be bella bella, ba ba balla questa bestia

baciami come se fossi un folle

baciami come se avessi…

be bella bella, ba ba balla questa bestia la la la

cantami come se fossi un folle

la lasciami tra tutte…

Eh baciami e baciami eh eh eh

ballami e ballami eh eh eh

baciami baciami eh eh eh

baciami ballami baby