Sanremo 2021 Annalisa Dieci. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla partecipazione di Annalisa a Sanremo. Testo, significato del brano, duetto e cover, intervista video e album.

Per Annalisa quella del 2021 è la quarta partecipazione in gara al Festival di Sanremo.

2013 Non so ballare / Scintille (non finalista)

2015 Una finestra tra le stelle (5a)

2018 Il mondo prima di te (3a)

SIGNIFICATO DELLA CANZONE

La mia canzone si chiama Dieci ed è una sorta di mia dichiarazione d’amore nei confronti della musica. È la storia di questo amore che non vuole finire, quindi si aggrappa alle ultime volte che poi alla fine non sono mai le ultime. Al tempo stesso c’è dentro ovviamente tutto quello che io provo in questo momento, la grinta, la voglia di non arrendersi, di ripartire e anche la voglia di condividere appunto la mia musica con le persone, cosa che faccio da dieci anni. E così colgo l’occasione, questa splendida occasione del Festival di Sanremo, per condividere questa mia festa personale per farla diventare anche di tutte le persone che avranno voglia di ascoltarmi. La mia canzone è una canzone emozionante, è una canzone emotiva dove c’è davvero un grosso coinvolgimento mio personale Le sonorità sono quelle di una ballad moderna e c’è l’elettronica mitigata dal calore degli strumenti veri suonati. È un bell’equilibrio tra questi mondi che sono al servizio del testo, del racconto delle parole, che per me è sempre la cosa più importante.”

TESTO DELLA CANZONE

Testo e musica: Annalisa Scarrone, Davide Simonetta, Paolo Antonacci, Jacopo Matteo Luca D’amico

Edizioni: Union – Ecletic Music Group – Warner Chappell Music Italiana – Giada Mesi

Cos’è che ti ho promesso

Non so

Non mi ricordo adesso

Me lo dici cos’hai

Siamo dentro i ghiacciai

Dieci giorni in una notte

Dieci bocche sul mio cocktail

Se è più facile scrivimi

Che hai bisogno di quello che hai perso

E va bene una volta su cento

Se ci pensi precipiti

Non ho tempo deciditi

A fine lavoro ti penso

Ho cenato col vino sul letto

E non deve andare così

Non fanno l’amore nei film

E forse non ritorno in me

Ma niente panico

Guarda come piove forte

Questo sabato

Perché l’ultima volta è sacra

Fa freddo tornare a casa

Ma non è così amara

Questa notte si impara

E sta piovendo

E sono fuori da

Fuori da me

E questa casa non ha

Niente di

Niente di te

Ma l’ultima volta è sacra

L’ultimo bacio in strada

Tu scrivimi tra un’ora

Serviranno ancora

dieci ultime volte

dieci

dieci ultime volte

Vestiti fuori posto

Addormentati in un parcheggio

Baci francesi delivery

Le scenate nell’appartamento

Merito caffè latte corretto

E mi piace se esageri

Non ho tempo deciditi

Io però non ti aspetto

Mi ricordi di un libro che ho letto

E non deve andare così

Non fanno l’amore nei film

E forse non ritorno in me

Ma niente panico

Guarda come piove forte

Questo sabato

Perché l’ultima volta è sacra

Fa freddo tornare a casa

Ma non è così amara

Questa notte si impara

E sta piovendo

E sono fuori da

Fuori da me

E questa casa non ha

Niente di

Niente di te

Ma l’ultima volta è sacra

L’ultimo bacio in strada

Tu scrivimi tra un’ora

Serviranno ancora

dieci ultime volte

tra un’ora…

Prima non te l’ho mai detto

Forse lo sai già

Che ho bisogno di quello che ho perso

Di quella volta su cento

E forse non ritorno in me

Ma niente panico

Guarda come piove forte

Questo sabato

Perché l’ultima volta è sacra

Fa freddo tornare a casa

Ma non è così amara

Questa notte si impara

E sta piovendo

E sono fuori da

Fuori da me

E questa casa non ha

Niente di

Niente di te

Ma l’ultima volta è sacra

L’ultimo bacio in strada

Tu scrivimi tra un’ora

Serviranno ancora

dieci ultime volte

dieci

dieci ultime volte

dieci

LA COVER

Nella serata del 4 marzo Annalisa interpreterà La musica è finita di Ornella Vanoni.

IL DISCO

Titolo: Nuda 10

Data di uscita: 12 marzo

Etichetta: Warner Music Italia

Formati in uscita: Cd

Tracklist:

Dieci Eva + Eva Amsterdam feat. Alfa Nuda Romantica feat. J-Ax Tsunami Houseparty Cena di Natale Bonsai Piove col sole Principessa feat. Chadia Rodriguez Graffiti D’oro A te cosa piace fare Vento sulla luna feat. Rkomi N.U.D.A. (Nascere umani diventare animali )feat. Achille Lauro Movimento lento Alice e il blu Il mondo prima di te feat. Michele Bravi







VIDEO INTERVISTA

Su scelta di Warner Music Italia All Music Italia non realizzerà interviste con Annalisa.