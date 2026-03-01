Sanremo 2026, la finale tra le parole necessarie di Cecchettin e l’ironia che non si consuma di Frassica

Top e flop finale Sanremo 2026, il racconto di tutti i momenti della serata.

La finale del Festival di Sanremo 2026, in onda sabato 28 febbraio su Rai 1 a partire dalle 20:40 e in streaming su RaiPlay, ha chiuso la 76ª edizione con l’ultima esibizione dei 30 Big in gara, i cinque finalisti sono Sal Da Vinci, Ditonellapiaga, Arisa, Sayf, Fedez e Masini e la proclamazione di

Accanto a Carlo Conti, sul palco dell’Ariston c’erano Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica.

ECCO COSA È SUCCESSO…

Si sono esibiti tutti e 30 i Big in gara con questo ordine:

Francesco Renga con Il meglio di me

Chiello con Ti penso sempre

Raf con Ora e per sempre

Bambole di Pezza con Resta con me

Leo Gassmann con Naturale

Malika Ayane con Animali notturni

Tommaso Paradiso con I romantici

J-Ax con Italia Starter Pack

LDA & Aka 7even con Poesie clandestine

Serena Brancale con Qui con me

Patty Pravo con Opera

Sal Da Vinci con Per sempre sì

Elettra Lamborghini con Voilà

Ermal Meta con Stella stellina

Ditonellapiaga con Che fastidio!

Nayt con Prima che

Arisa con Magica favola

Sayf con Tu mi piaci tanto

Levante con Sei tu

Fedez & Masini con Male necessario

Samurai Jay con Ossessione

Michele Bravi con Prima o poi

Fulminacci con Stupida fortuna

Luchè con Labirinto

Tredici Pietro con Uomo che cade

Mara Sattei con Le cose che non sai di me

Dargen D’Amico con AI AI

Enrico Nigiotti con Ogni volta che non so volare

Maria Antonietta & Colombre con La felicità e basta

Eddie Brock con Avvoltoi.

Nel corso della serata spazio anche al momento celebrativo con Andrea Bocelli, tornato all’Ariston nell’anno dei 30 anni di Romanza, in un ideale filo rosso che lega il Festival alla sua storia recente.

Carlo Conti annuncia che Stefano De Martino sarà il prossimo direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo.

Gino Cecchettin ha fatto un intervento per parlare della Fondazione Giulia Cecchetin e dell’importanza di parlare di violenza di genere.

Clicca su continua per leggere Top e Flop della serata e la classifica finale.