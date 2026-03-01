1 Marzo 2026
di
Anna Ida Cortese
Festival di Sanremo
Condividi su:
1 Marzo 2026

Sanremo 2026, la finale tra le parole necessarie di Cecchettin e l’ironia che non si consuma di Frassica

Il racconto dei momenti chiave della serata tra musica, parole importanti e leggerezza

Festival di Sanremo di Anna Ida Cortese
Finale Sanremo 2026 all’Ariston con Carlo Conti e i 30 Big in gara
Condividi su:

Top e flop finale Sanremo 2026, il racconto di tutti i momenti della serata.

La finale del Festival di Sanremo 2026, in onda sabato 28 febbraio su Rai 1 a partire dalle 20:40 e in streaming su RaiPlay, ha chiuso la 76ª edizione con l’ultima esibizione dei 30 Big in gara, i cinque finalisti sono Sal Da Vinci, Ditonellapiaga, Arisa, Sayf, Fedez e Masini e la proclamazione di

Accanto a Carlo Conti, sul palco dell’Ariston c’erano Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica.

ECCO COSA È SUCCESSO…

Si sono esibiti tutti e 30 i Big in gara con questo ordine:

Francesco Renga con Il meglio di me
Chiello con Ti penso sempre
Raf con Ora e per sempre
Bambole di Pezza con Resta con me
Leo Gassmann con Naturale

Malika Ayane con Animali notturni
Tommaso Paradiso con I romantici
J-Ax con Italia Starter Pack
LDA & Aka 7even con Poesie clandestine
Serena Brancale con Qui con me

Patty Pravo con Opera
Sal Da Vinci con Per sempre sì
Elettra Lamborghini con Voilà
Ermal Meta con Stella stellina
Ditonellapiaga con Che fastidio!

Nayt con Prima che
Arisa con Magica favola
Sayf con Tu mi piaci tanto
Levante con Sei tu
Fedez & Masini con Male necessario

Samurai Jay con Ossessione
Michele Bravi con Prima o poi
Fulminacci con Stupida fortuna
Luchè con Labirinto
Tredici Pietro con Uomo che cade

Mara Sattei con Le cose che non sai di me
Dargen D’Amico con AI AI
Enrico Nigiotti con Ogni volta che non so volare
Maria Antonietta & Colombre con La felicità e basta
Eddie Brock con Avvoltoi.

Nel corso della serata spazio anche al momento celebrativo con Andrea Bocelli, tornato all’Ariston nell’anno dei 30 anni di Romanza, in un ideale filo rosso che lega il Festival alla sua storia recente.

Carlo Conti annuncia che Stefano De Martino sarà il prossimo direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo.

Gino Cecchettin ha fatto un intervento per parlare della Fondazione Giulia Cecchetin e dell’importanza di parlare di violenza di genere.

Clicca su continua per leggere Top e Flop della serata e la classifica finale.

Continua

All Music Italia

Articoli più letti

Quote vincitore Sanremo 2026 per la finale: Sal da Vinci favorito 1

Le Quote dei bookmaker sul vincitore Sanremo 2026: Sal da Vinci nuovo favorito, crolla Serena Brancale
Eddie Brock, nome d'arte di Edoardo Iaschi, cantautore romano in gara a Sanremo 2026 con il brano Avvoltoi 2

Eddie Brock a Sanremo 2026: chi è, perché si chiama così e il legame con Venom e Marvel
Serena Brancale, Sal Da Vinci e Malika Ayane nella terza serata di Sanremo 2026 3

Pagelle Sanremo 2026, terza serata: Serena Brancale da 9, Sal Da Vinci decolla. I voti di All Music Italia
A che ora cantano i Big quarta serata Sanremo 2026 4

A che ora cantano i Big nella quarta serata di Sanremo 2026
Classifica Spotify Sanremo 2026 nella Top 200 Italia 5

Classifica Spotify Sanremo 2026: tutti e 30 i brani nella Top 200 Italia
Pagelle serata cover Sanremo 2026 - All Music Italia 6

Pagelle serata cover Sanremo 2026: Ditonellapiaga e TonyPitony miracolosi
Classifica EarOne Sanremo 2026 brani più trasmessi in radio 7

Sanremo 2026, i brani più trasmessi in radio: Ditonellapiaga in testa, la classifica EarOne aggiornata
Classifica radio EarOne Sanremo 2026 aggiornata alla finale del 28 febbraio 8

Sanremo 2026, classifica radio alla finale: Ditonellapiaga domina, Sal Da Vinci vola. I dati EarOne
Scaletta quarta serata Sanremo 2026 Serata delle Cover 9

Scaletta quarta serata Sanremo 2026: ordine di uscita e duetti Cover del 27 febbraio
Ditonellapiaga e TonyPitony vincitori della serata cover di Sanremo 2026 10

Sanremo 2026, la classifica della serata cover: vince Ditonellapiaga con TonyPitony. La Top 10

Cerca su A.M.I.