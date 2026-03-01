Sanremo 2026, la finale tra le parole necessarie di Cecchettin e l’ironia che non si consuma di Frassica

Top e flop finale Sanremo 2026, il racconto di tutti i momenti della serata.
La finale del Festival di Sanremo 2026, in onda sabato 28 febbraio su Rai 1 a partire dalle 20:40 e in streaming su RaiPlay, ha chiuso la 76ª edizione con l’ultima esibizione dei 30 Big in gara, i cinque finalisti sono Sal Da Vinci, Ditonellapiaga, Arisa, Sayf, Fedez e Masini e la proclamazione di
Accanto a Carlo Conti, sul palco dell’Ariston c’erano Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica.
ECCO COSA È SUCCESSO…
Si sono esibiti tutti e 30 i Big in gara con questo ordine:
Francesco Renga con Il meglio di me
Chiello con Ti penso sempre
Raf con Ora e per sempre
Bambole di Pezza con Resta con me
Leo Gassmann con Naturale
Malika Ayane con Animali notturni
Tommaso Paradiso con I romantici
J-Ax con Italia Starter Pack
LDA & Aka 7even con Poesie clandestine
Serena Brancale con Qui con me
Patty Pravo con Opera
Sal Da Vinci con Per sempre sì
Elettra Lamborghini con Voilà
Ermal Meta con Stella stellina
Ditonellapiaga con Che fastidio!
Nayt con Prima che
Arisa con Magica favola
Sayf con Tu mi piaci tanto
Levante con Sei tu
Fedez & Masini con Male necessario
Samurai Jay con Ossessione
Michele Bravi con Prima o poi
Fulminacci con Stupida fortuna
Luchè con Labirinto
Tredici Pietro con Uomo che cade
Mara Sattei con Le cose che non sai di me
Dargen D’Amico con AI AI
Enrico Nigiotti con Ogni volta che non so volare
Maria Antonietta & Colombre con La felicità e basta
Eddie Brock con Avvoltoi.
Nel corso della serata spazio anche al momento celebrativo con Andrea Bocelli, tornato all’Ariston nell’anno dei 30 anni di Romanza, in un ideale filo rosso che lega il Festival alla sua storia recente.
Carlo Conti annuncia che Stefano De Martino sarà il prossimo direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo.
Gino Cecchettin ha fatto un intervento per parlare della Fondazione Giulia Cecchetin e dell’importanza di parlare di violenza di genere.
