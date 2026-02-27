Sanremo 2026: Elettra Lamborghini, i festini bilaterali e l’arte di non prendersi sul serio (ma fare tutto sul serio)

In un Festival che quest’anno sembra avere il peso specifico di una tesi di laurea collettiva, c’è chi ha scelto di alleggerire l’aria.

Non banalizzare. Non svuotare. Alleggerire.

Elettra Lamborghini è entrata a Sanremo con “Voilà” e con una consapevolezza precisa: il personaggio esiste, ma lo governa lei. Non è prigioniera della caricatura, ci gioca. E questa differenza è enorme.

I “festini bilaterali”: quando il meme diventa narrazione

Tutto parte da una lamentela notturna.

Ore 3:16. Instagram. X.

“Abbassate la musica ai festini accanto agli hotel”.

Poi la parola magica: festini bilaterali.

Da lì si apre un universo parallelo. In diretta si lamenta con Carlo Conti e Laura Pausini. Minaccia il megafono. Denuncia i focolai. Annuncia la fuga a Montecarlo:

“Stasera vi frego… sto andando a Montecarlo a dormire. Tiè”.

E Montecarlo? Altro festino.

Non è solo gossip. È storytelling spontaneo. È capacità di costruire un micro-racconto dentro il Festival. Mentre altri inseguono classifiche, lei crea un filo narrativo che attraversa social, meme, Fantasanremo, radio.

E lo fa senza mai perdere il sorriso.

La leggerezza come gesto politico

Sanremo tende a sacralizzare tutto. L’abito. La parola. La polemica.

Elettra entra con i jeans aperti, se ne accorge, ride.

Ricordiamo che è quella che ha twerkato all’Ariston.

Quella il cui nome viene scandito dall’orchestra.

Quella che dice in radio: “Mio marito è qui ma se mi spompa domani non canto”.

Può sembrare solo provocazione. Ma è controllo totale del registro.

Sa perfettamente cosa sta facendo.

Desacralizzare non significa non rispettare.

Significa togliere quell’aura soffocante che a volte rende il Festival un museo invece che un palco pop.

E in un’edizione percepita da molti come “composta”, “ordinata”, quasi trattenuta, la sua presenza rompe la monocromia.

Il gioco è una cosa seria

La cosa interessante non è la battuta. È la struttura.

Elettra lavora moltissimo. Prove, interviste, esposizione continua. Ha ammesso di aver studiato, di essere migliorata. Sa che la classifica non è il suo terreno più favorevole. Allora cambia campo: Fantasanremo, viralità, racconto.

È una strategia? Sì.

È consapevole? Assolutamente.

È superficiale? No.

Nel Festival in cui tutti temono di sbagliare, lei trasforma l’errore in scena.

Nel Festival dove ogni parola pesa, lei sceglie la leggerezza come linguaggio.

E forse il punto è questo: prendersi poco sul serio è una forma altissima di intelligenza pubblica.

Dopo gli inseguimenti surreali del passato, le stanze allagate, i duetti improbabili, oggi abbiamo una cantante che combatte i “festini bilaterali” come fossero una saga epica. E funziona.

Perché il pop, se vuole restare vivo, deve anche sapersi divertire.