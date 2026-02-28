Fedez a Marco Masini prima della finale: “Un viaggio incredibile”. La risposta di Masini: “Un miracolo a 61 anni”

A poche ore dalla finale del Festival di Sanremo 2026, mentre la tensione sale e i pronostici si sprecano, Fedez si ferma. Con un post sui suoi canali social, il rapper ha voluto ringraziare il suo compagno di viaggio, Marco Masini, con parole che vanno oltre la gara e raccontano il senso di un’avventura inaspettata e vincente, a prescindere dal risultato di stasera.

Fedez a Masini: “Un viaggio incredibile”

“Prima di questa serata finale ci tengo a ritagliarmi un attimo di tempo per ringraziare Marco per questa fantastica avventura insieme”, scrive Fedez. “È stato un grande privilegio poter condividere il palco con un mostro sacro della musica italiana da cui sento di aver imparato tanto e da avere ancora tanto da imparare sotto ogni punto di vista, sia artistico che umano.”

Un attestato di stima profondo, che prosegue con la consapevolezza di aver vissuto un’esperienza piena: “Vada come vada, ho una certezza assoluta che mi poterò a casa da questo Sanremo: ci siamo goduti questo viaggio a pieno, senza alcun tipo di rimpianto o paura. Non potrei essere più felice e soddisfatto di così. Grazie per chi ha compreso lo spirito e il messaggio di questa canzone, chi è riuscito ancora una volta a guardare oltre. Non l’ho mai dato per scontato. Ci vediamo dopo sul palco per questo ultimo grido liberatorio. È stato un viaggio incredibile.”

Masini: “Un miracolo a 61 anni, ma sono triste”

Le parole di Fedez fanno da eco a quelle, altrettanto toccanti, di Marco Masini nella conferenza stampa di oggi. Dopo il debutto al primo posto su Spotify e in vetta alla classifica FIMI, il cantautore fiorentino ha confessato: “Dopo 36 anni, a 61 anni, essere qui per me è un sogno. Io vengo dal pulire le tastiere ed essere il garzone nello studio di Giancarlo Bigazzi. Ritrovarmi primo su Spotify è un miracolo.”

Un momento di gioia pura, velato però da una nota di malinconia personale: “Sono triste solo perché a 61 anni, e dopo 36 di carriera, non ho figli e non ho la possibilità di farli sentire orgogliosi.”

fedez: “Un percorso di crescita, grazie a Luca Jurman”

Questo Sanremo ha mostrato anche un Fedez vocalmente più maturo e consapevole. A chi gli ha fatto notare i miglioramenti e un uso meno invasivo dell’autotune, il rapper ha voluto ringraziare pubblicamente il vocal coach che lo ha seguito, Luca Jurman: “L’autotune è molto più basso, lo usiamo praticamente solo come effetto. Devo veramente ringraziare Luca Jurman perché mi ha accompagnato in questo percorso e ho imparato veramente tanto, motivo per il quale credo che non abbandonerò lo studio.”

