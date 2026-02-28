28 Febbraio 2026
di
Oriana Meo
Caporedattore
Festival di Sanremo
Scaletta della Finale del Festival di Sanremo 2026: cantanti in gara e ospiti dell’ultima serata

In attesa dell’ordine ufficiale, l’elenco dei 30 Big e gli ospiti della serata decisiva

Scaletta finale Sanremo 2026 con i 30 cantanti in gara all’Ariston
Sabato 28 febbraio 2026 va in onda la finale del Festival di Sanremo 2026, in diretta su Rai 1 a partire dalle 20:40 e in streaming su RaiPlay. Dopo quattro serate di gara, il palco dell’Ariston ospita l’ultima sfida tra i 30 Campioni in gara, con proclamazione del vincitore della 76ª edizione.

In attesa della scaletta ufficiale con l’ordine di uscita dei cantanti, ecco l’elenco completo dei Big in gara in ordine alfabetico con i rispettivi brani.

Finale Sanremo 2026: i 30 cantanti in gara

  • ArisaMagica favola
  • Bambole di PezzaResta con me
  • ChielloTi penso sempre
  • Dargen D’AmicoAI AI
  • DitonellapiagaChe fastidio!
  • Eddie BrockAvvoltoi
  • Elettra LamborghiniVoilà
  • Enrico NigiottiOgni volta che non so volare
  • Ermal MetaStella stellina
  • Fedez & MasiniMale necessario
  • Francesco RengaIl meglio di me
  • FulminacciStupida sfortuna
  • J-AxItalia Starter Pack
  • LDA & Aka 7evenPoesie clandestine
  • Leo GassmannNaturale
  • LevanteSei tu
  • LuchèLabirinto
  • Malika AyaneAnimali notturni
  • Mara SatteiLe cose che non sai di me
  • Maria Antonietta & ColombreLa felicità e basta
  • Michele BraviPrima o poi
  • NaytPrima che
  • Patty PravoOpera
  • RafOra e per sempre
  • Sal Da VinciPer sempre si
  • Samurai JayOssessione
  • SayfTu mi piaci tanto
  • Serena BrancaleQui con me
  • Tommaso ParadisoI romantici
  • Tredici PietroUomo che cade

Chi conduce la finale di Sanremo 2026

La finale di Sanremo 2026 sarà condotta da Carlo Conti, affiancato dai co-conduttori Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica.

Andrea Bocelli ospite della finale

Sarà Andrea Bocelli il grande protagonista musicale della serata conclusiva. A sette anni dalla sua ultima apparizione al Festival, il tenore torna sul palco dell’Ariston in un anno simbolico che segna i 30 anni di Romanza, l’album più venduto di sempre nel mondo per un artista italiano.

Impossibile non evocare Con te partirò, presentata proprio a Sanremo nel 1995 e diventata uno dei brani italiani più riconoscibili a livello internazionale. Nel corso della sua carriera Bocelli ha rappresentato l’Italia nei più grandi eventi globali, dalle cerimonie olimpiche ai palcoscenici internazionali, fino alla stella sulla Hollywood Walk of Fame.

La sua presenza alla finale si preannuncia come un momento di celebrazione della tradizione musicale italiana e del legame storico tra l’Ariston e le grandi voci che hanno segnato il Festival.

Articolo in aggiornamento con la scaletta ufficiale e l’ordine di uscita dei cantanti.

Cerca su A.M.I.