Scaletta della Finale del Festival di Sanremo 2026: cantanti in gara e ospiti dell’ultima serata

Sabato 28 febbraio 2026 va in onda la finale del Festival di Sanremo 2026, in diretta su Rai 1 a partire dalle 20:40 e in streaming su RaiPlay. Dopo quattro serate di gara, il palco dell’Ariston ospita l’ultima sfida tra i 30 Campioni in gara, con proclamazione del vincitore della 76ª edizione.
In attesa della scaletta ufficiale con l’ordine di uscita dei cantanti, ecco l’elenco completo dei Big in gara in ordine alfabetico con i rispettivi brani.
Finale Sanremo 2026: i 30 cantanti in gara
- Arisa – Magica favola
- Bambole di Pezza – Resta con me
- Chiello – Ti penso sempre
- Dargen D’Amico – AI AI
- Ditonellapiaga – Che fastidio!
- Eddie Brock – Avvoltoi
- Elettra Lamborghini – Voilà
- Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare
- Ermal Meta – Stella stellina
- Fedez & Masini – Male necessario
- Francesco Renga – Il meglio di me
- Fulminacci – Stupida sfortuna
- J-Ax – Italia Starter Pack
- LDA & Aka 7even – Poesie clandestine
- Leo Gassmann – Naturale
- Levante – Sei tu
- Luchè – Labirinto
- Malika Ayane – Animali notturni
- Mara Sattei – Le cose che non sai di me
- Maria Antonietta & Colombre – La felicità e basta
- Michele Bravi – Prima o poi
- Nayt – Prima che
- Patty Pravo – Opera
- Raf – Ora e per sempre
- Sal Da Vinci – Per sempre si
- Samurai Jay – Ossessione
- Sayf – Tu mi piaci tanto
- Serena Brancale – Qui con me
- Tommaso Paradiso – I romantici
- Tredici Pietro – Uomo che cade
Chi conduce la finale di Sanremo 2026
La finale di Sanremo 2026 sarà condotta da Carlo Conti, affiancato dai co-conduttori Giorgia Cardinaletti e Nino Frassica.
Andrea Bocelli ospite della finale
Sarà Andrea Bocelli il grande protagonista musicale della serata conclusiva. A sette anni dalla sua ultima apparizione al Festival, il tenore torna sul palco dell’Ariston in un anno simbolico che segna i 30 anni di Romanza, l’album più venduto di sempre nel mondo per un artista italiano.
Impossibile non evocare Con te partirò, presentata proprio a Sanremo nel 1995 e diventata uno dei brani italiani più riconoscibili a livello internazionale. Nel corso della sua carriera Bocelli ha rappresentato l’Italia nei più grandi eventi globali, dalle cerimonie olimpiche ai palcoscenici internazionali, fino alla stella sulla Hollywood Walk of Fame.
La sua presenza alla finale si preannuncia come un momento di celebrazione della tradizione musicale italiana e del legame storico tra l’Ariston e le grandi voci che hanno segnato il Festival.
Articolo in aggiornamento con la scaletta ufficiale e l’ordine di uscita dei cantanti.