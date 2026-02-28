Stefano De Martino conduttore di Sanremo 2027: le indiscrezioni sul passaggio di testimone in diretta

Un inedito assoluto, mai visto prima nella storia del Festival di Sanremo. Secondo le indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, questa sera, durante la finale di Sanremo 2026, Carlo Conti passerà il testimone al suo successore per l’edizione 2027: Stefano De Martino.

Un’investitura in diretta, sul palco dell’Ariston, che romperebbe con una tradizione decennale che vedeva il nome del nuovo conduttore svelato solo mesi dopo la fine del Festival. La presenza di De Martino in platea questa sera, come da scaletta, sembra confermare l’ipotesi di un annuncio spettacolarizzato, che segnerebbe un cambio di passo radicale nella comunicazione Rai.

SANREMO 2027: STEFANO DE MARTINO CONDUTTORE, L’ANNUNCIO IN DIRETTA CON CARLO CONTI

Poco dopo le 23, salvo variazioni d’orario, Carlo Conti dovrebbe scendere in platea per uno scambio di battute con il conduttore di “Affari tuoi”, ufficializzando così la sua nomina per Sanremo 2027. Un’ipotesi che spiegherebbe i numerosi indizi disseminati da Conti durante la settimana, dalla volontà di passare il testimone a un collega “più giovane” fino alla promessa di una “sorpresa” per la serata finale.

L’opzione Sanremo era prevista nel contratto di De Martino con la Rai, e da settimane circolavano voci su un accordo già raggiunto. La novità assoluta sarebbe la scelta di spettacolarizzare l’annuncio, trasformando un momento istituzionale in un vero e proprio evento televisivo.

ANCORA UN UOMO ALLA GUIDA: IL NODO DELLA PARITÀ CHE RESTA APERTO

Con De Martino, il Festival di Sanremo continuerebbe a essere guidato da un uomo. L’ultima delle quattro donne ad aver condotto la kermesse come presentatrice ufficiale fu Antonella Clerici nel 2010, sedici anni fa. Prima di lei, Loretta Goggi, Raffaella Carrà e Simona Ventura: quattro nomi in oltre settant’anni di storia del Festival. Un dato che, in questi giorni, ha alimentato il dibattito sulla rappresentanza femminile, già acceso dalla questione delle artiste in gara.

Il tema si sposta però sulla direzione artistica, ruolo che nessuna donna ha mai ricoperto nella storia del Festival. Proprio in questi giorni si è parlato con insistenza di possibili candidate: da Elisa a Giorgia, entrambe citate come figure che potrebbero portare uno sguardo nuovo sulla selezione dei brani. Che il cambiamento passi da lì, più che dalla conduzione, è una delle domande che il Festival lascia aperta.

Se la conduzione di De Martino sembra ormai certa, resta aperto il nodo della direzione artistica. Lo stesso Carlo Conti, nei mesi scorsi, aveva dichiarato di non essere intenzionato a condurre un sesto Sanremo, ma di essere disponibile a rimanere come direttore artistico. Un’ipotesi che, se confermata, creerebbe un tandem inedito e potente, con Conti nel ruolo di garante della continuità e De Martino come volto del rinnovamento.

Quel che è certo è che, se diventerà il nuovo conduttore di Sanremo, De Martino potrà contare sui consigli della sua madrina artistica, Maria De Filippi. Stefano è infatti diventato noto al grande pubblico come ballerino nella nona edizione di Amici, nella stagione 2009/2010, prima di affermarsi come uno dei conduttori di punta della Rai.

Se il passaggio di consegne avverrà davvero in diretta, assisteremo a un momento storico per il Festival. Un evento che, al di là dei nomi, segnerebbe l’inizio di una nuova era per Sanremo, sempre più proiettato verso una narrazione televisiva moderna e spettacolare.