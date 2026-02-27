Sanremo 2026: Dargen D’Amico costruisce un ponte di pace intrecciando “Su Di Noi”, “Gam Gam” e “Il Disertore”

Dargen D’Amico, Su Di Noi: significato del testo della cover proposta a Sanremo 2026 insieme a Pupo e Fabrizio Bosso.

Questa sera, in occasione della serata dedicata alle cover e ai duetti, Dargen D’Amico ha sorpreso il pubblico del Festival di Sanremo 2026 con una speciale esibizione sulle note di Su Di Noi, e non solo.

Di fatto, l’istrionico artista ha preso l’inciso dell’iconico brano di Pupo, presente sul palco insieme a Fabrizio Bosso, e lo ha intrecciato a Gam Gam e a un piccolo estratto de Il Disertore di Ivano Fossati, tornando a prendere posizione e a dire cose scomode anche, e soprattutto, su un palco importante come quello dell’Ariston.

Ma… qual è il messaggio che Dargen ha voluto veicolare attraverso questa scelta di spessore?

DARGEN D’AMICO PORTA A SANREMO 2026 “GAM GAM” E “IL DISERTORE”

Prima di analizzare l’esibizione di Dargen D’Amico sul palco di Sanremo 2026, facciamo un piccolo passo indietro, alla scoperta del significato profondo di Gam Gam e Il Disertore.

GAM GAM: DA UN SALMO NASCE UN INNO DI SPERANZA E RESILIENZA

Gam Gam è un canto che, pur composto molti anni dopo la Shoah, è divenuto uno dei suoi simboli più riconoscibili.

Scritto nel 1979 dallo psichiatra e musicista Elie Botbol per una corale giovanile ebraica francese da lui fondata, il brano riprende il quarto versetto del Salmo 23 (“Anche se andassi nella valle oscura…”), trasformandolo in una preghiera semplice e potente.

La sua diffusione internazionale si deve anche all’arrangiamento di Ennio Morricone per il film Jona che visse nella balena di Roberto Faenza, che lo ha reso particolarmente legato alla memoria dei bambini vittime dei campi di sterminio.

In questo senso, Gam Gam è diventato un inno universale di speranza e resilienza, capace di evocare il coraggio dello spirito umano di fronte all’orrore, e di ricordare i circa 1,5 milioni di bambini uccisi durante la Shoah.

IL DISERTORE: UN ATTO DI ACCUSA CONTRO LA GUERRA

Scritto da Boris Vian e proposto in italiano nella traduzione di Giorgio Calabrese, Il Disertore è un atto di accusa contro la guerra in forma di lettera indirizzata al Presidente.

Nella versione incisa da Ivano Fossati nell’album Lindbergh – Lettere da sopra la pioggia, il protagonista rifiuta la chiamata alle armi, dichiarando di non voler uccidere “gente più o meno come me” e scegliendo la diserzione come gesto di responsabilità morale.

Il testo attraversa il dolore personale – la famiglia perduta, la prigionia, la miseria – per trasformarsi in un appello collettivo alla disobbedienza e alla pace, fino alla disponibilità a pagare con la propria vita pur di non impugnare un’arma.

In questo modo, la canzone diventa un manifesto pacifista radicale, che mette al centro la dignità dell’individuo contro la logica della violenza e dell’obbedienza cieca.

DARGEN D’AMICO: SIGNIFICATO E TESTO DELLA NUOVA VERSIONE DI “SU DI NOI”

Nella performance di Dargen D’Amico al Festival di Sanremo 2026, l’inserimento di Gam Gam e de Il Disertore crea un ponte tematico potente tra memoria e scelta individuale.

Da un lato, il canto composto da Elie Botbol richiama l’innocenza violata dei bambini della Shoah e insieme la forza della speranza che resiste persino “nella valle oscura”. Dall’altro, il brano di Boris Vian dà voce a un adulto che sceglie consapevolmente di non partecipare alla guerra, rifiutando di diventare carnefice o complice.

Ed è proprio qui che sta il legame tra i due testi: Gam Gam rappresenta la preghiera fragile ma tenace delle vittime, in particolare dei bambini, mentre Il Disertore incarna la responsabilità morale di chi decide di sottrarsi alla spirale della violenza. Ed ecco che, se il primo è il simbolo della resilienza di chi subisce l’orrore, il secondo è il manifesto di chi sceglie di non alimentarlo.

Accostandoli, la speranza evocata dal Salmo e la disobbedienza proclamata nella lettera al Presidente convergono così in un unico messaggio contro la guerra, a favore della dignità umana.

“SU DI NOI”: TESTO DELLA COVER

In piena facoltà, Egregio Presidente

Le scrivo la presente, che spero leggerà

La cartolina qui mi dice, terra terra

Di andare a far la guerra quest’altro lunedì

Ma io non sono qui, Egregio Presidente

Per ammazzar la gente più o meno come me

Io non ce l’ho con lei

Sia detto per inciso

Ma sento che ho deciso

E che diserterò

Che diserterò

Che diserterò

Che diserterò

Che diserterò

Che diserterò

Su di noi, nemmeno una nuvola

Su di noi, l’amore è una favola

Su di noi, se tu vuoi volare

Su di noi

Qui si parla solo di armi

Su di noi

E in strada solo soldati

Su di noi

Mi hanno chiesto i dati

E glieli ho dati

I Gendarmi

Mi dicono di fidarmi

Che tanto ormai è tutto automatico

Non puoi nemmeno chiamarlo conflitto

Figlio mio,

Comunque ti auguro di nascere

Il giorno dell’armistizio

Su di noi, nemmeno una nuvola

Su di noi, l’amore è una favola

Su di noi, se tu vuoi volare

Per cui se servirà del sangue ad ogni costo

Andate a dare il vostro

Se vi divertirà

E dica pure ai suoi

Se vengono a cercarmi

Che possono spararmi

Io armi non ne ho

Lontano dal mondo

Portati dal vento

Respira la tua libertà

Giocare un momento

Poi corrersi incontro

Per fare l’amore qua e là

Su di noi, nemmeno una nuvola

Su di noi, l’amore è una favola

Su di noi, se tu vuoi volare

Su di noi, Su di noi

Su di noi, Su di noi

Su di noi, Su di noi

Su di noi

Più che macchinari ci serve umanità

Non rassegniamoci alla guerra