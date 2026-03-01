Festival di Sanremo 2026, la classifica dei lettori: chi doveva vincere

Sanremo 2026 si è chiuso nella notte tra sabato e domenica, ma il dibattito tra il pubblico è tutt’altro che terminato. Domenica mattina alle ore 10.44 abbiamo aperto sul nostro canale Instagram (clicca qui per iscriverti e votare) un sondaggio chiedendo ai lettori chi avrebbero voluto vincitore tra i cinque finalisti.

Per scelta editoriale la votazione è limitata alla TOP 5. Si tratta di un sondaggio non scientifico, basato esclusivamente sui follower iscritti al nostro canale Instagram.

La classifica dei lettori

Sayf – 26,8% dei voti

Al momento è lui il preferito dei nostri lettori. Guida la classifica con un margine contenuto ma costante rispetto agli altri finalisti. Ditonellapiaga – 23,8% dei voti

Seconda posizione molto ravvicinata. Il suo brano continua a raccogliere consensi anche dopo la finale. Arisa – 22,6% dei voti

Terzo posto a un solo voto di distanza dalla seconda posizione, segnale di un equilibrio forte nella parte alta della classifica. Fedez & Masini – 17,3% dei voti

Il duo si colloca in quarta posizione, con un distacco più netto rispetto al podio del nostro sondaggio. Sal Da Vinci – 9,5% dei voti

Chiude la Top 5 tra i nostri lettori, con un numero di preferenze inferiore rispetto agli altri finalisti.

Cosa dicono i lettori

I commenti sulla classifica

“Nayt meritava la vittoria.”

“Ditonellapiaga e Sayf, ma per piacere canzonetta.”

“Per me il brano di Levante meritava il podio, scritto benissimo e con una struttura complessa.”

“Questa vittoria è stata la peggiore nella storia di Sanremo.”

Molti interventi si concentrano quindi sul merito artistico dei brani e sulla distanza tra il risultato ufficiale e le aspettative personali. C’è chi avrebbe premiato altri artisti presenti in gara e chi parla apertamente di delusione per l’esito finale.

I commenti sul sistema e sull’edizione

“Meglio non commentare il vincitore di quest’anno.”

“Uno dei Festival più deboli dal punto di vista commerciale.”

Altri lettori ampliano il discorso all’andamento generale dell’edizione, parlando di una mancanza di una vera hit da classifica e di scelte che non hanno convinto pienamente. C’è anche chi mette in discussione il sistema di votazione, mentre altri invitano a guardare il Festival nel suo complesso prima di dare giudizi definitivi.

Non mancano però opinioni più equilibrate: alcuni si dicono parzialmente soddisfatti delle canzoni ascoltate, pur sottolineando l’assenza di un brano immediatamente riconoscibile come successo radiofonico.

Aggiornamento

Aggiornamento ore 14:50

Il sondaggio resta aperto. Potete continuare a votare sul nostro canale Instagram.