Sanremo 2026, chi ha vinto la gara digitale: la classifica di crescita su Spotify e Instagram

Chi ha vinto la classifica Spotify e Instagram di Sanremo 2026? A poche settimane dalla fine della kermesse, i dati digitali restituiscono un verdetto preciso che non sempre coincide con quello dell’Ariston. Le piattaforme misurano due cose diverse: Spotify fotografa l’interesse di ascolto, Instagram misura la capacità di costruire una community. E in questa doppia gara, c’è un vincitore netto: Sayf. Qui trovate la nostra classifica finale di Sanremo 2026.

Il secondo classificato del Festival si prende una rivincita trionfando in entrambe le graduatorie. Un risultato che certifica come la sua proposta artistica abbia fatto breccia nel pubblico più giovane e digitale, quello che scopre la musica su Spotify e segue gli artisti sui social. Ma la classifica Spotify e Instagram di Sanremo 2026 rivela anche storie molto diverse, che raccontano di pubblici e strategie differenti.

CLASSIFICA SPOTIFY SANREMO 2026: SAYF, MASINI E DITONELLAPIAGA AL VERTICE

Nella classifica degli ascoltatori mensili guadagnati su Spotify, Sayf si piazza al primo posto con un incremento di 1,8 milioni. Ma il podio è affollatissimo e riserva la sorpresa più grande: assieme a lui, con lo stesso identico risultato, ci sono Marco Masini e Ditonellapiaga. Per il cantautore toscano è la dimostrazione di una carriera che sa ancora generare un enorme interesse di ascolto, mentre per l’artista romana è la conferma di un percorso inarrestabile. Il vincitore di Sanremo 2026, Sal Da Vinci, si ferma ai piedi del podio con un comunque ottimo +1,7 milioni. Per approfondire, leggete anche la nostra analisi delle classifiche di Sanremo 2026.

CLASSIFICA CRESCITA ASCOLTATORI MENSILI SPOTIFY

Sayf: +1.8 milioni Marco Masini: +1.8 milioni Ditonellapiaga: +1.8 milioni Sal Da Vinci: +1.7 milioni LDA: +1.5 milioni Aka 7even: +1.5 milioni Samurai Jay: +1.4 milioni Fedez: +1.4 milioni Arisa: +1.4 milioni Nayt: +1.3 milioni Serena Brancale: +1.3 milioni Fulminacci: +1.2 milioni J-Ax: +1.2 milioni Tommaso Paradiso: +1.1 milioni Elettra Lamborghini: +1.1 milioni Levante: +1.1 milioni Bambole Di Pezza: +1.1 milioni Ermal Meta: +1 milione chiello: +1 milione Malika Ayane: +1 milione Michele Bravi: +1 milione Mara Sattei: +900mila Tredici Pietro: +900mila Luchè: +900mila Dargen D’Amico: +900mila Enrico Nigiotti: +900mila Leo Gassmann: +900mila Maria Antonietta: +800mila Colombre: +800mila Raf: +800mila Eddie Brock: +700mila Francesco Renga: +700mila Patty Pravo: +600mila

CLASSIFICA INSTAGRAM SANREMO 2026: SAYF, DITONELLAPIAGA ED ELETTRA LAMBORGHINI

Se la classifica Spotify di Sanremo 2026 misura l’interesse di ascolto, quella di Instagram misura la capacità di un artista di creare una community e un legame personale. Anche qui, Sayf è primo con +245.000 follower. Sul podio con lui salgono Ditonellapiaga (+172.000) ed Elettra Lamborghini (+171.000), due artiste che hanno fatto della loro immagine e della loro comunicazione social un punto di forza. È interessante notare il caso di Fedez: pur partendo da una base di follower immensa, la sua crescita è stata minima (+700), segno che il suo pubblico era già consolidato sulla piattaforma. Al contrario, Marco Masini, secondo nella classifica Spotify di Sanremo 2026, qui si ferma al 22° posto, a conferma di un pubblico più adulto e meno avvezzo a seguire gli artisti sui social.

CLASSIFICA CRESCITA FOLLOWER INSTAGRAM