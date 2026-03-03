3 Marzo 2026
di
Festival di Sanremo
3 Marzo 2026

Sanremo 2026, chi ha vinto la gara digitale: la classifica di crescita su Spotify e Instagram

Sayf domina entrambe le classifiche, ma i dati raccontano storie diverse.

Chi ha vinto la classifica Spotify e Instagram di Sanremo 2026? A poche settimane dalla fine della kermesse, i dati digitali restituiscono un verdetto preciso che non sempre coincide con quello dell’Ariston. Le piattaforme misurano due cose diverse: Spotify fotografa l’interesse di ascolto, Instagram misura la capacità di costruire una community. E in questa doppia gara, c’è un vincitore netto: Sayf. Qui trovate la nostra classifica finale di Sanremo 2026.

Il secondo classificato del Festival si prende una rivincita trionfando in entrambe le graduatorie. Un risultato che certifica come la sua proposta artistica abbia fatto breccia nel pubblico più giovane e digitale, quello che scopre la musica su Spotify e segue gli artisti sui social. Ma la classifica Spotify e Instagram di Sanremo 2026 rivela anche storie molto diverse, che raccontano di pubblici e strategie differenti.

CLASSIFICA SPOTIFY SANREMO 2026: SAYF, MASINI E DITONELLAPIAGA AL VERTICE

Nella classifica degli ascoltatori mensili guadagnati su Spotify, Sayf si piazza al primo posto con un incremento di 1,8 milioni. Ma il podio è affollatissimo e riserva la sorpresa più grande: assieme a lui, con lo stesso identico risultato, ci sono Marco Masini e Ditonellapiaga. Per il cantautore toscano è la dimostrazione di una carriera che sa ancora generare un enorme interesse di ascolto, mentre per l’artista romana è la conferma di un percorso inarrestabile. Il vincitore di Sanremo 2026, Sal Da Vinci, si ferma ai piedi del podio con un comunque ottimo +1,7 milioni. Per approfondire, leggete anche la nostra analisi delle classifiche di Sanremo 2026.

CLASSIFICA CRESCITA ASCOLTATORI MENSILI SPOTIFY

  1. Sayf: +1.8 milioni
  2. Marco Masini: +1.8 milioni
  3. Ditonellapiaga: +1.8 milioni
  4. Sal Da Vinci: +1.7 milioni
  5. LDA: +1.5 milioni
  6. Aka 7even: +1.5 milioni
  7. Samurai Jay: +1.4 milioni
  8. Fedez: +1.4 milioni
  9. Arisa: +1.4 milioni
  10. Nayt: +1.3 milioni
  11. Serena Brancale: +1.3 milioni
  12. Fulminacci: +1.2 milioni
  13. J-Ax: +1.2 milioni
  14. Tommaso Paradiso: +1.1 milioni
  15. Elettra Lamborghini: +1.1 milioni
  16. Levante: +1.1 milioni
  17. Bambole Di Pezza: +1.1 milioni
  18. Ermal Meta: +1 milione
  19. chiello: +1 milione
  20. Malika Ayane: +1 milione
  21. Michele Bravi: +1 milione
  22. Mara Sattei: +900mila
  23. Tredici Pietro: +900mila
  24. Luchè: +900mila
  25. Dargen D’Amico: +900mila
  26. Enrico Nigiotti: +900mila
  27. Leo Gassmann: +900mila
  28. Maria Antonietta: +800mila
  29. Colombre: +800mila
  30. Raf: +800mila
  31. Eddie Brock: +700mila
  32. Francesco Renga: +700mila
  33. Patty Pravo: +600mila

CLASSIFICA INSTAGRAM SANREMO 2026: SAYF, DITONELLAPIAGA ED ELETTRA LAMBORGHINI

Se la classifica Spotify di Sanremo 2026 misura l’interesse di ascolto, quella di Instagram misura la capacità di un artista di creare una community e un legame personale. Anche qui, Sayf è primo con +245.000 follower. Sul podio con lui salgono Ditonellapiaga (+172.000) ed Elettra Lamborghini (+171.000), due artiste che hanno fatto della loro immagine e della loro comunicazione social un punto di forza. È interessante notare il caso di Fedez: pur partendo da una base di follower immensa, la sua crescita è stata minima (+700), segno che il suo pubblico era già consolidato sulla piattaforma. Al contrario, Marco Masini, secondo nella classifica Spotify di Sanremo 2026, qui si ferma al 22° posto, a conferma di un pubblico più adulto e meno avvezzo a seguire gli artisti sui social.

CLASSIFICA CRESCITA FOLLOWER INSTAGRAM

  1. Sayf: +245k follower
  2. Ditonellapiaga: +172k follower
  3. Elettra Lamborghini: +171k follower
  4. Samurai Jay: +157k follower
  5. Sal Da Vinci: +146k follower
  6. Fulminacci: +105k follower
  7. Tredici Pietro: +101k follower
  8. Bambole Di Pezza: +79k follower
  9. Arisa: +72k follower
  10. Nayt: +64k follower
  11. Serena Brancale: +58k follower
  12. Luchè: +36k follower
  13. Tommaso Paradiso: +35k follower
  14. Levante: +34k follower
  15. LDA: +33k follower
  16. Aka 7even: +29k follower
  17. Ermal Meta: +24k follower
  18. Dargen D’Amico: +23k follower
  19. Leo Gassmann: +21k follower
  20. Enrico Nigiotti: +21k follower
  21. chiello: +21k follower
  22. Marco Masini: +19k follower
  23. J-Ax: +18k follower
  24. Raf: +16k follower
  25. Eddie Brock: +15k follower
  26. Michele Bravi: +13k follower
  27. Mara Sattei: +12k follower
  28. Malika Ayane: +8k follower
  29. Maria Antonietta: +6k follower
  30. Francesco Renga: +5k follower
  31. Colombre: +4k follower
  32. Patty Pravo: +2k follower
  33. Fedez: +700 follower

