Sanremo 2026, chi ha vinto la gara digitale: la classifica di crescita su Spotify e Instagram

Chi ha vinto la classifica Spotify e Instagram di Sanremo 2026? A poche settimane dalla fine della kermesse, i dati digitali restituiscono un verdetto preciso che non sempre coincide con quello dell’Ariston. Le piattaforme misurano due cose diverse: Spotify fotografa l’interesse di ascolto, Instagram misura la capacità di costruire una community. E in questa doppia gara, c’è un vincitore netto: Sayf. Qui trovate la nostra classifica finale di Sanremo 2026.
Il secondo classificato del Festival si prende una rivincita trionfando in entrambe le graduatorie. Un risultato che certifica come la sua proposta artistica abbia fatto breccia nel pubblico più giovane e digitale, quello che scopre la musica su Spotify e segue gli artisti sui social. Ma la classifica Spotify e Instagram di Sanremo 2026 rivela anche storie molto diverse, che raccontano di pubblici e strategie differenti.
CLASSIFICA SPOTIFY SANREMO 2026: SAYF, MASINI E DITONELLAPIAGA AL VERTICE
Nella classifica degli ascoltatori mensili guadagnati su Spotify, Sayf si piazza al primo posto con un incremento di 1,8 milioni. Ma il podio è affollatissimo e riserva la sorpresa più grande: assieme a lui, con lo stesso identico risultato, ci sono Marco Masini e Ditonellapiaga. Per il cantautore toscano è la dimostrazione di una carriera che sa ancora generare un enorme interesse di ascolto, mentre per l’artista romana è la conferma di un percorso inarrestabile. Il vincitore di Sanremo 2026, Sal Da Vinci, si ferma ai piedi del podio con un comunque ottimo +1,7 milioni. Per approfondire, leggete anche la nostra analisi delle classifiche di Sanremo 2026.
CLASSIFICA CRESCITA ASCOLTATORI MENSILI SPOTIFY
- Sayf: +1.8 milioni
- Marco Masini: +1.8 milioni
- Ditonellapiaga: +1.8 milioni
- Sal Da Vinci: +1.7 milioni
- LDA: +1.5 milioni
- Aka 7even: +1.5 milioni
- Samurai Jay: +1.4 milioni
- Fedez: +1.4 milioni
- Arisa: +1.4 milioni
- Nayt: +1.3 milioni
- Serena Brancale: +1.3 milioni
- Fulminacci: +1.2 milioni
- J-Ax: +1.2 milioni
- Tommaso Paradiso: +1.1 milioni
- Elettra Lamborghini: +1.1 milioni
- Levante: +1.1 milioni
- Bambole Di Pezza: +1.1 milioni
- Ermal Meta: +1 milione
- chiello: +1 milione
- Malika Ayane: +1 milione
- Michele Bravi: +1 milione
- Mara Sattei: +900mila
- Tredici Pietro: +900mila
- Luchè: +900mila
- Dargen D’Amico: +900mila
- Enrico Nigiotti: +900mila
- Leo Gassmann: +900mila
- Maria Antonietta: +800mila
- Colombre: +800mila
- Raf: +800mila
- Eddie Brock: +700mila
- Francesco Renga: +700mila
- Patty Pravo: +600mila
CLASSIFICA INSTAGRAM SANREMO 2026: SAYF, DITONELLAPIAGA ED ELETTRA LAMBORGHINI
Se la classifica Spotify di Sanremo 2026 misura l’interesse di ascolto, quella di Instagram misura la capacità di un artista di creare una community e un legame personale. Anche qui, Sayf è primo con +245.000 follower. Sul podio con lui salgono Ditonellapiaga (+172.000) ed Elettra Lamborghini (+171.000), due artiste che hanno fatto della loro immagine e della loro comunicazione social un punto di forza. È interessante notare il caso di Fedez: pur partendo da una base di follower immensa, la sua crescita è stata minima (+700), segno che il suo pubblico era già consolidato sulla piattaforma. Al contrario, Marco Masini, secondo nella classifica Spotify di Sanremo 2026, qui si ferma al 22° posto, a conferma di un pubblico più adulto e meno avvezzo a seguire gli artisti sui social.
CLASSIFICA CRESCITA FOLLOWER INSTAGRAM
- Sayf: +245k follower
- Ditonellapiaga: +172k follower
- Elettra Lamborghini: +171k follower
- Samurai Jay: +157k follower
- Sal Da Vinci: +146k follower
- Fulminacci: +105k follower
- Tredici Pietro: +101k follower
- Bambole Di Pezza: +79k follower
- Arisa: +72k follower
- Nayt: +64k follower
- Serena Brancale: +58k follower
- Luchè: +36k follower
- Tommaso Paradiso: +35k follower
- Levante: +34k follower
- LDA: +33k follower
- Aka 7even: +29k follower
- Ermal Meta: +24k follower
- Dargen D’Amico: +23k follower
- Leo Gassmann: +21k follower
- Enrico Nigiotti: +21k follower
- chiello: +21k follower
- Marco Masini: +19k follower
- J-Ax: +18k follower
- Raf: +16k follower
- Eddie Brock: +15k follower
- Michele Bravi: +13k follower
- Mara Sattei: +12k follower
- Malika Ayane: +8k follower
- Maria Antonietta: +6k follower
- Francesco Renga: +5k follower
- Colombre: +4k follower
- Patty Pravo: +2k follower
- Fedez: +700 follower