Sanremo 2026 su TikTok: Sal Da Vinci il più virale, Ditonellapiaga raddoppia i follower. Tutti i dati

I dati ufficiali della piattaforma: l'hashtag #Sanremo2026 cresce del 466%.

I dati di Sanremo 2026 su TikTok
Il Festival di Sanremo 2026 si è concluso non solo sul palco dell’Ariston, ma anche sugli smartphone di milioni di italiani. TikTok, la piattaforma che ha trasformato il modo di vivere e commentare la kermesse, ha rilasciato i dati finali, confermando un successo travolgente che va oltre la semplice visione televisiva.

Con oltre 53.000 post pubblicati con l’hashtag ufficiale #Sanremo2026, la piattaforma ha registrato una crescita del +466% rispetto al giorno precedente l’inizio del Festival. Un dato che racconta di un evento diventato un’esperienza collettiva e interattiva.

“Sanremo si conferma così non solo come evento televisivo, ma come esperienza collettiva capace di vivere simultaneamente su più livelli: la televisione accende il momento, TikTok lo amplifica, lo moltiplica e lo trasforma in conversazione. È lo stesso spettacolo, ma raccontato da prospettive diverse, quelle dei nostri 25,2 milioni di utenti”, ha dichiarato Salvatore Di Mari, Head of Operations TikTok Italia & Spagna.

SANREMO 2026 SU TIKTOK: LE CANZONI PIÙ VIRALI

Il vero cuore del fenomeno sono state le canzoni, utilizzate in oltre 91.000 video. A dominare la classifica è il vincitore del Festival, Sal Da Vinci, che conferma il suo feeling con la piattaforma dopo il successo estivo di Rossetto e caffè.

Ecco le 5 canzoni più utilizzate dalla community per creare contenuti:

  • Per sempre sì di Sal Da Vinci: 32.800 video
  • OSSESSIONE di Samurai Jay: 17.200 video
  • Labirinto di Luchè: 13.800 video
  • Tu mi piaci tanto di Sayf: 6.739 video
  • Che fastidio! di Ditonellapiaga: quasi 2.700 video

GLI ARTISTI CHE SONO CRESCIUTI DI PIÙ

Il Festival si è rivelato una vetrina potentissima anche per la crescita dei profili degli artisti. A registrare l’incremento percentuale più impressionante è Ditonellapiaga, che ha più che raddoppiato i suoi follower.

Top 5 tiktok sanremo 2026 per crescita percentuale di follower:

  • Ditonellapiaga: +110.8%
  • Sayf: +55.4%
  • Malika Ayane: +33.5%
  • Tredici Pietro: +31.5%
  • Bambole di Pezza: +29.1%

Se si guarda invece ai numeri assoluti, è Sayf a guidare la classifica, con quasi 80.000 nuovi follower conquistati durante la settimana del Festival.

Top 5 per crescita assoluta di follower:

  • Sayf: +78.222 nuovi follower
  • Samurai Jay: +60.167 nuovi follower
  • Elettra Lamborghini: +49.322 nuovi follower
  • Ditonellapiaga: +45.421 nuovi follower
  • Luchè: +44.278 nuovi follower

Dati che confermano come Sanremo sia ormai una partita che si gioca su due palchi: quello dell’Ariston e quello, imprevedibile e creativo, di TikTok.

