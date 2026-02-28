Sanremo 2026: Spettatori quarta serata

Sanremo 2026 ascolti serata cover
La serata cover del Festival di Sanremo 2026
Per il resoconto della serata clicca qui
I dati verranno aggiornati dopo le 10.00.
Sanremo 2026 ascolti quarta serata e anni precedenti
Ascolti storici del Festival di Sanremo (1987–2025)
- 1987: 13.200.000 spettatori – 67,50% di share
- 1988: 13.900.000 spettatori – 54,69% di share
- 1989: 12.800.000 spettatori – 62,93% di share
- 1990: 12.357.000 spettatori – 64,59% di share
- 1991: 9.837.000 spettatori – 46,85% di share
- 1992: 14.593.000 spettatori – 56,04% di share
- 1993: 14.427.000 spettatori – 51,01% di share
- 1994: 13.100.000 spettatori – 60,63% di share
- 1995: 16.805.000 spettatori – 65,80% di share
- 1996: 13.003.000 spettatori – 53,90% di share
- 1997: 13.382.000 spettatori – 55,60% di share
- 1998: 12.742.000 spettatori – 49,60% di share
- 1999: 13.639.000 spettatori – 54,06% di share
- 2000: 11.265.000 spettatori – 49,82% di share
- 2001: 10.115.000 spettatori – 46,16% di share
- 2002: 9.758.000 spettatori – 50,34% di share
- 2003: 7.813.000 spettatori – 39,24% di share
- 2004: 9.742.000 spettatori – 40,69% di share
- 2005: 10.387.000 spettatori – 50,18% di share
- 2006: 8.267.000 spettatori – 36,74% di share
- 2007: 8.682.000 spettatori – 47,18% di share
- 2008: 5.602.000 spettatori – 31,49% di share
- 2009: 10.219.000 spettatori – 47,47% di share
- 2010: 11.274.000 spettatori – 50,74% di share
- 2011: 10.617.000 spettatori – 46,91% di share
- 2012: 9.377.000 spettatori – 44,24% di share
- 2013: 10.817.000 spettatori – 48,17% di share
- 2014: 8.174.000 spettatori – 37,97% di share
- 2015: 9.837.000 spettatori – 49,89% di share
- 2016: 10.308.000 spettatori – 47,81% di share
- 2017: 9.927.000 spettatori – 47,05% di share
- 2018: 10.108.000 spettatori – 51,10% di share
- 2019: 9.552.000 spettatori – 46,10% di share
- 2020: 9.504.000 spettatori – 53,30% di share
- 2021: 8.014.000 spettatori – 44,70% di share
- 2022: 11.378.000 spettatori – 60,50% di share
- 2023: 11.121.000 spettatori – 66,50% di share
- 2024: 11.893.000 spettatori – 67,80% di share
- 2025: 13.575.000 spettatori – 71,00% di share