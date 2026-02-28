28 Febbraio 2026
Anna Ida Cortese
Festival di Sanremo
Sanremo 2026: Spettatori quarta serata

Gli ascolti della serata cover a confronto con gli altri anni.

Carlo Conti sul palco dell’Ariston durante la quarta serata Cover di Sanremo 2026
Sanremo 2026 ascolti serata cover

La serata cover del Festival di Sanremo 2026

Per il resoconto della serata clicca qui

 

 

 

I dati verranno aggiornati dopo le 10.00.

Sanremo 2026 ascolti quarta serata e anni precedenti

Ascolti storici del Festival di Sanremo (1987–2025)

  • 1987: 13.200.000 spettatori – 67,50% di share
  • 1988: 13.900.000 spettatori – 54,69% di share
  • 1989: 12.800.000 spettatori – 62,93% di share
  • 1990: 12.357.000 spettatori – 64,59% di share
  • 1991: 9.837.000 spettatori – 46,85% di share
  • 1992: 14.593.000 spettatori – 56,04% di share
  • 1993: 14.427.000 spettatori – 51,01% di share
  • 1994: 13.100.000 spettatori – 60,63% di share
  • 1995: 16.805.000 spettatori – 65,80% di share
  • 1996: 13.003.000 spettatori – 53,90% di share
  • 1997: 13.382.000 spettatori – 55,60% di share
  • 1998: 12.742.000 spettatori – 49,60% di share
  • 1999: 13.639.000 spettatori – 54,06% di share
  • 2000: 11.265.000 spettatori – 49,82% di share
  • 2001: 10.115.000 spettatori – 46,16% di share
  • 2002: 9.758.000 spettatori – 50,34% di share
  • 2003: 7.813.000 spettatori – 39,24% di share
  • 2004: 9.742.000 spettatori – 40,69% di share
  • 2005: 10.387.000 spettatori – 50,18% di share
  • 2006: 8.267.000 spettatori – 36,74% di share
  • 2007: 8.682.000 spettatori – 47,18% di share
  • 2008: 5.602.000 spettatori – 31,49% di share
  • 2009: 10.219.000 spettatori – 47,47% di share
  • 2010: 11.274.000 spettatori – 50,74% di share
  • 2011: 10.617.000 spettatori – 46,91% di share
  • 2012: 9.377.000 spettatori – 44,24% di share
  • 2013: 10.817.000 spettatori – 48,17% di share
  • 2014: 8.174.000 spettatori – 37,97% di share
  • 2015: 9.837.000 spettatori – 49,89% di share
  • 2016: 10.308.000 spettatori – 47,81% di share
  • 2017: 9.927.000 spettatori – 47,05% di share
  • 2018: 10.108.000 spettatori – 51,10% di share
  • 2019: 9.552.000 spettatori – 46,10% di share
  • 2020: 9.504.000 spettatori – 53,30% di share
  • 2021: 8.014.000 spettatori – 44,70% di share
  • 2022: 11.378.000 spettatori – 60,50% di share
  • 2023: 11.121.000 spettatori – 66,50% di share
  • 2024: 11.893.000 spettatori – 67,80% di share
  • 2025: 13.575.000 spettatori – 71,00% di share

 

