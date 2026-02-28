Sanremo 2026, serata Cover: Bianca Balti senza retorica, il caso del bacio censurato e Ditonellapiaga vince con Tonypitoni

La quarta serata del Festival di Sanremo 2026, in onda venerdì 27 febbraio su Rai 1, è stata dedicata alla tradizionale Serata delle Cover, con tutti e 30 i Big in gara impegnati in duetto su brani del repertorio italiano e internazionale pubblicati entro il 31 dicembre 2025.

Accanto a Carlo Conti, sul palco dell’Ariston c’era Laura Pausini, affiancata dalla co-conduttrice Bianca Balti e a sorpresa Alessandro Siani.

Ad aprire la serata è stata Laura Pausini con un medley composto da Ritorno ad amare, Immensamente e Io canto, prima dell’inizio ufficiale della gara Cover.

Si sono esibiti tutti e 30 i Big in gara con questo ordine:

Elettra Lamborghini con Aserejé insieme a Las Ketchup,

Eddie Brock con Portami via insieme a Fabrizio Moro,

Mara Sattei con L’ultimo bacio insieme a Mecna,

Patty Pravo con Ti lascio una canzone insieme a Timofej Andrijashenko,

Levante con I maschi insieme a Gaia,

Malika Ayane con Mi sei scoppiato dentro il cuore insieme a Claudio Santamaria,

Bambole di Pezza con Occhi di gatto insieme a Cristina D’Avena,

Dargen D’Amico con Su di noi insieme a Pupo e Fabrizio Bosso,

Tommaso Paradiso con L’ultima luna insieme agli Stadio,

Michele Bravi con Domani è un altro giorno insieme a Fiorella Mannoia,

Tredici Pietro con Vita insieme a Galeffi, Fudasca & Band,

Maria Antonietta & Colombre con Il mondo insieme a Brunori Sas,

Fulminacci con Parole parole insieme a Francesca Fagnani,

LDA & Aka 7even con Andamento lento insieme a Tullio De Piscopo,

Raf con The Riddle insieme ai The Kolors,

J-Ax con E la vita, la vita insieme a Ligera County Fam.,

Ditonellapiaga con The Lady Is a Tramp insieme a TonyPitony,

Enrico Nigiotti con En e Xanax insieme ad Alfa,

Serena Brancale con Besame Mucho insieme a Gregory Porter e Delia,

Sayf con Hit the Road Jack insieme ad Alex Britti e Mario Biondi,

Francesco Renga con Ragazzo solo, ragazza sola insieme a Giusy Ferreri,

Arisa con Quello che le donne non dicono insieme al Coro del Teatro Regio di Parma,

Samurai Jay con Baila Morena insieme a Belén Rodríguez e Roy Paci,

Sal Da Vinci con Cinque giorni insieme a Michele Zarrillo,

Fedez & Marco Masini con Meravigliosa creatura insieme a Stjepan Hauser,

Ermal Meta con Golden Hour insieme a Dardust,

Nayt con La canzone dell’amore perduto insieme a Joan Thiele,

Luchè con Falco a metà insieme a Gianluca Grignani,

Chiello con Mi sono innamorato di te insieme al maestro Saverio Cigarini,

Leo Gassmann con Era già tutto previsto insieme ad Aiello.

La serata ha alternato gara e momenti speciali, con il Premio alla carriera della Città di Sanremo assegnato a Caterina Caselli.

Dal Suzuki Stage di Piazza Colombo si è esibito Francesco Gabbani con Viva la vita, mentre dalla nave Costa Toscana è arrivato Max Pezzali con Gli anni.

