28 Febbraio 2026
di
Anna Ida Cortese
Festival di Sanremo
28 Febbraio 2026

Sanremo 2026, serata Cover: Bianca Balti senza retorica, il caso del bacio censurato e Ditonellapiaga vince con Tonypitoni

Tra duetti, polemiche e scelte televisive discusse: cosa ha funzionato e cosa no nella serata Cover.

Festival di Sanremo di Anna Ida Cortese
Carlo Conti e Laura Pausini sul palco dell’Ariston durante la quarta serata Cover di Sanremo 2026
La quarta serata del Festival di Sanremo 2026, in onda venerdì 27 febbraio su Rai 1, è stata dedicata alla tradizionale Serata delle Cover, con tutti e 30 i Big in gara impegnati in duetto su brani del repertorio italiano e internazionale pubblicati entro il 31 dicembre 2025.

Accanto a Carlo Conti, sul palco dell’Ariston c’era Laura Pausini, affiancata dalla co-conduttrice Bianca Balti e a sorpresa Alessandro Siani.

Qui la scaletta completa della quarta serata.

ECCO COSA È SUCCESSO…

Ad aprire la serata è stata Laura Pausini con un medley composto da Ritorno ad amare, Immensamente e Io canto, prima dell’inizio ufficiale della gara Cover.

Si sono esibiti tutti e 30 i Big in gara con questo ordine:

Elettra Lamborghini con Aserejé insieme a Las Ketchup,
Eddie Brock con Portami via insieme a Fabrizio Moro,
Mara Sattei con L’ultimo bacio insieme a Mecna,
Patty Pravo con Ti lascio una canzone insieme a Timofej Andrijashenko,
Levante con I maschi insieme a Gaia,
Malika Ayane con Mi sei scoppiato dentro il cuore insieme a Claudio Santamaria,

Bambole di Pezza con Occhi di gatto insieme a Cristina D’Avena,
Dargen D’Amico con Su di noi insieme a Pupo e Fabrizio Bosso,
Tommaso Paradiso con L’ultima luna insieme agli Stadio,
Michele Bravi con Domani è un altro giorno insieme a Fiorella Mannoia,
Tredici Pietro con Vita insieme a Galeffi, Fudasca & Band,
Maria Antonietta & Colombre con Il mondo insieme a Brunori Sas,
Fulminacci con Parole parole insieme a Francesca Fagnani,

LDA & Aka 7even con Andamento lento insieme a Tullio De Piscopo,
Raf con The Riddle insieme ai The Kolors,
J-Ax con E la vita, la vita insieme a Ligera County Fam.,
Ditonellapiaga con The Lady Is a Tramp insieme a TonyPitony,
Enrico Nigiotti con En e Xanax insieme ad Alfa,
Serena Brancale con Besame Mucho insieme a Gregory Porter e Delia,
Sayf con Hit the Road Jack insieme ad Alex Britti e Mario Biondi,

Francesco Renga con Ragazzo solo, ragazza sola insieme a Giusy Ferreri,
Arisa con Quello che le donne non dicono insieme al Coro del Teatro Regio di Parma,
Samurai Jay con Baila Morena insieme a Belén Rodríguez e Roy Paci,
Sal Da Vinci con Cinque giorni insieme a Michele Zarrillo,
Fedez & Marco Masini con Meravigliosa creatura insieme a Stjepan Hauser,
Ermal Meta con Golden Hour insieme a Dardust,
Nayt con La canzone dell’amore perduto insieme a Joan Thiele,
Luchè con Falco a metà insieme a Gianluca Grignani,
Chiello con Mi sono innamorato di te insieme al maestro Saverio Cigarini,
Leo Gassmann con Era già tutto previsto insieme ad Aiello.

La serata ha alternato gara e momenti speciali, con il Premio alla carriera della Città di Sanremo assegnato a Caterina Caselli.

Dal Suzuki Stage di Piazza Colombo si è esibito Francesco Gabbani con Viva la vita, mentre dalla nave Costa Toscana è arrivato Max Pezzali con Gli anni.

Clicca su continua per leggere Top e Flop della serata e la classifica della serata.

