Sanremo 2026: la classifica delle cover più ascoltate su Spotify

Sanremo 2026 cover streaming. A una settimana esatta dalla pubblicazione sulle piattaforme digitali, arrivano i primi dati sugli ascolti delle cover eseguite durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026.
Molti utenti si chiedono infatti quanto stanno facendo le cover di Sanremo 2026 su Spotify dopo la messa in onda della serata dedicata alle reinterpretazioni.
Non tutti gli artisti in gara hanno scelto di pubblicare la propria reinterpretazione: su trenta concorrenti totali, 24 cover sono state distribuite sulle piattaforme di streaming, mentre le versioni eseguite da Chiello, Malika Ayane, Tredici Pietro, Fulminacci, Sayf e Samurai Jay non risultano disponibili su Spotify e sugli altri store digitali.
Analizzando gli ascolti dopo sette giorni emerge un quadro interessante, che in alcuni casi si discosta anche dal risultato della serata cover.
La classifica delle cover di Sanremo 2026 su Spotify
Di seguito la classifica delle cover pubblicate su Spotify dopo una settimana dalla pubblicazione.
|Posizione Spotify
|Artista
|Cover
|Streaming Spotify (7 giorni)
|1
|Ditonellapiaga feat. Tonypitony
|The Lady Is a Tramp
|1.554.046
|2
|LDA & Aka7even feat. Tullio De Piscopo
|Andamento lento
|1.145.607
|3
|Nayt feat. Joan Thiele
|La canzone dell’amore perduto
|1.119.558
|4
|Enrico Nigiotti feat. Alfa
|En e Xanax
|972.199
|5
|Fedez & Marco Masini feat. Hauser
|Meravigliosa creatura
|884.116
|6
|Levante feat. Gaia
|I maschi
|841.620
|7
|Elettra Lamborghini feat. Las Ketchup
|Aserejé (Remix)
|742.575
|8
|Arisa feat. Coro del Teatro Regio di Parma
|Quello che le donne non dicono
|729.691
|9
|Sal Da Vinci feat. Michele Zarrillo
|Cinque giorni
|696.241
|10
|Mara Sattei feat. Mecna
|L’ultimo bacio
|686.766
|11
|Leo Gassmann feat. Aiello
|Era già tutto previsto
|666.459
|12
|Bambole di Pezza feat. Cristina D’Avena
|Occhi di gatto
|629.765
|13
|Eddie Brock feat. Fabrizio Moro
|Portami via
|567.390
|14
|Luchè feat. Gianluca Grignani
|Falco a metà
|525.624
|15
|Tommaso Paradiso feat. Stadio
|L’ultima luna
|521.878
|16
|Serena Brancale feat. Delia & Gregory Porter
|Bésame mucho
|481.692
|17
|Michele Bravi feat. Fiorella Mannoia
|Domani è un altro giorno
|475.937
|18
|Ermal Meta feat. Dardust
|Golden Hour
|465.180
|19
|Maria Antonietta & Colombre feat. Brunori Sas
|Il mondo
|464.413
|20
|Raf feat. The Kolors
|The Riddle
|455.068
|21
|Dargen D’Amico feat. Pupo & Fabrizio Bosso
|Il giorno dell’armistizio
|442.779
|22
|J-Ax feat. Ligera County Fam
|E la vita la vita
|397.733
|23
|Francesco Renga feat. Giusy Ferreri
|Ragazzo solo, ragazza sola
|345.194
|24
|Patty Pravo feat. Timofej Andrijashenko
|Ti lascio una canzone
|262.547
Il confronto con la classifica della serata cover
Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, la classifica combinata aveva visto sul podio:
- Ditonellapiaga & Tonypitony
- Sayf con Alex Britti e Mario Biondi
- Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma
- Bambole di Pezza con Cristina D’Avena
- Tredici Pietro con Gianni Morandi e Galleffi
Guardando i dati di streaming emerge però uno scenario parzialmente diverso.
La cover vincitrice della serata, Ditonellapiaga con Tonypitony, conferma il proprio successo anche sulle piattaforme digitali risultando la più ascoltata dopo una settimana.
Al contrario, alcune esibizioni molto apprezzate nella classifica televisiva non compaiono nei dati Spotify perché non sono state pubblicate ufficialmente. È il caso ad esempio delle cover di Sayf e Tredici Pietro.
Questo rende il confronto tra televoto e streaming inevitabilmente parziale.
Le cover che stanno funzionando di più
Tra le reinterpretazioni pubblicate sulle piattaforme spiccano i numeri di:
- Ditonellapiaga con The Lady Is a Tramp, che supera ampiamente il milione e mezzo di stream;
- LDA & Aka7even con Tullio De Piscopo, oltre il milione di ascolti;
- Nayt con Joan Thiele, anch’essa sopra il milione.
Seguono poi Enrico Nigiotti con Alfa e Fedez con Marco Masini, entrambe vicine al milione di riproduzioni.
Le cover non pubblicate
Come detto, non tutte le cover della serata sono state distribuite sulle piattaforme di streaming.
Le reinterpretazioni di:
- Chiello
- Malika Ayane
- Tredici Pietro
- Fulminacci
- Sayf
- Samurai Jay
non risultano infatti disponibili su Spotify, motivo per cui non è possibile confrontarne i risultati con quelli delle altre cover.