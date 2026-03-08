8 Marzo 2026
di
All Music Italia
Festival di Sanremo
8 Marzo 2026

Sanremo 2026: la classifica delle cover più ascoltate su Spotify

A una settimana dalla pubblicazione analizziamo gli ascolti delle cover della serata del venerdì di Sanremo 2026.

Festival di Sanremo
Sanremo 2026 cover Spotify: Ditonellapiaga, LDA e Aka7even e Nayt tra le cover più ascoltate
Sanremo 2026 cover streaming. A una settimana esatta dalla pubblicazione sulle piattaforme digitali, arrivano i primi dati sugli ascolti delle cover eseguite durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026.

Molti utenti si chiedono infatti quanto stanno facendo le cover di Sanremo 2026 su Spotify dopo la messa in onda della serata dedicata alle reinterpretazioni.

Non tutti gli artisti in gara hanno scelto di pubblicare la propria reinterpretazione: su trenta concorrenti totali, 24 cover sono state distribuite sulle piattaforme di streaming, mentre le versioni eseguite da Chiello, Malika Ayane, Tredici Pietro, Fulminacci, Sayf e Samurai Jay non risultano disponibili su Spotify e sugli altri store digitali.

Analizzando gli ascolti dopo sette giorni emerge un quadro interessante, che in alcuni casi si discosta anche dal risultato della serata cover.

La classifica delle cover di Sanremo 2026 su Spotify

Di seguito la classifica delle cover pubblicate su Spotify dopo una settimana dalla pubblicazione.

Posizione Spotify Artista Cover Streaming Spotify (7 giorni)
1 Ditonellapiaga feat. Tonypitony The Lady Is a Tramp 1.554.046
2 LDA & Aka7even feat. Tullio De Piscopo Andamento lento 1.145.607
3 Nayt feat. Joan Thiele La canzone dell’amore perduto 1.119.558
4 Enrico Nigiotti feat. Alfa En e Xanax 972.199
5 Fedez & Marco Masini feat. Hauser Meravigliosa creatura 884.116
6 Levante feat. Gaia I maschi 841.620
7 Elettra Lamborghini feat. Las Ketchup Aserejé (Remix) 742.575
8 Arisa feat. Coro del Teatro Regio di Parma Quello che le donne non dicono 729.691
9 Sal Da Vinci feat. Michele Zarrillo Cinque giorni 696.241
10 Mara Sattei feat. Mecna L’ultimo bacio 686.766
11 Leo Gassmann feat. Aiello Era già tutto previsto 666.459
12 Bambole di Pezza feat. Cristina D’Avena Occhi di gatto 629.765
13 Eddie Brock feat. Fabrizio Moro Portami via 567.390
14 Luchè feat. Gianluca Grignani Falco a metà 525.624
15 Tommaso Paradiso feat. Stadio L’ultima luna 521.878
16 Serena Brancale feat. Delia & Gregory Porter Bésame mucho 481.692
17 Michele Bravi feat. Fiorella Mannoia Domani è un altro giorno 475.937
18 Ermal Meta feat. Dardust Golden Hour 465.180
19 Maria Antonietta & Colombre feat. Brunori Sas Il mondo 464.413
20 Raf feat. The Kolors The Riddle 455.068
21 Dargen D’Amico feat. Pupo & Fabrizio Bosso Il giorno dell’armistizio 442.779
22 J-Ax feat. Ligera County Fam E la vita la vita 397.733
23 Francesco Renga feat. Giusy Ferreri Ragazzo solo, ragazza sola 345.194
24 Patty Pravo feat. Timofej Andrijashenko Ti lascio una canzone 262.547

Il confronto con la classifica della serata cover

Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2026, la classifica combinata aveva visto sul podio:

  • Ditonellapiaga & Tonypitony
  • Sayf con Alex Britti e Mario Biondi
  • Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma
  • Bambole di Pezza con Cristina D’Avena
  • Tredici Pietro con Gianni Morandi e Galleffi

Guardando i dati di streaming emerge però uno scenario parzialmente diverso.

La cover vincitrice della serata, Ditonellapiaga con Tonypitony, conferma il proprio successo anche sulle piattaforme digitali risultando la più ascoltata dopo una settimana.

Al contrario, alcune esibizioni molto apprezzate nella classifica televisiva non compaiono nei dati Spotify perché non sono state pubblicate ufficialmente. È il caso ad esempio delle cover di Sayf e Tredici Pietro.

Questo rende il confronto tra televoto e streaming inevitabilmente parziale.

Le cover che stanno funzionando di più

Tra le reinterpretazioni pubblicate sulle piattaforme spiccano i numeri di:

  • Ditonellapiaga con The Lady Is a Tramp, che supera ampiamente il milione e mezzo di stream;
  • LDA & Aka7even con Tullio De Piscopo, oltre il milione di ascolti;
  • Nayt con Joan Thiele, anch’essa sopra il milione.

Seguono poi Enrico Nigiotti con Alfa e Fedez con Marco Masini, entrambe vicine al milione di riproduzioni.

Le cover non pubblicate

Come detto, non tutte le cover della serata sono state distribuite sulle piattaforme di streaming.

Le reinterpretazioni di:

  • Chiello
  • Malika Ayane
  • Tredici Pietro
  • Fulminacci
  • Sayf
  • Samurai Jay

non risultano infatti disponibili su Spotify, motivo per cui non è possibile confrontarne i risultati con quelli delle altre cover.

All Music Italia

Cerca su A.M.I.