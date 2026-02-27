27 Febbraio 2026
di
All Music Italia
27 Febbraio 2026

Sanremo 2026 su Spotify: Fedez e Masini in testa, Samurai Jay scala la vetta. La classifica stream

Samurai Jay scala fino alla vetta giornaliera: ecco tutti i numeri dei brani in gara.

Classifica Spotify Sanremo 2026 con i brani più ascoltati tra Big e Nuove Proposte
A due giorni dall’inizio del Festival di Sanremo 2026, i dati Sanremo 2026 Spotify iniziano a delineare i primi verdetti del pubblico. Se il primo giorno ha visto un dominio quasi totale dei brani in gara, il secondo giorno mostra già cali fisiologici e i primi veri exploit, con alcuni artisti che guadagnano posizioni e altri che scivolano via dalla Top 10. I brani dei Big hanno generato decine di milioni di stream in sole 48 ore, con le Nuove Proposte che – avendo pubblicato i brani già a novembre – guidano la classifica dei totali assoluti.

Analizziamo nel dettaglio l’andamento dei brani dei Big e delle Nuove Proposte, che stanno trovando un ottimo riscontro nella classifica Viral.

