Sanremo 2026 su Spotify: Fedez e Masini in testa, Samurai Jay scala la vetta. La classifica stream

A due giorni dall’inizio del Festival di Sanremo 2026, i dati Sanremo 2026 Spotify iniziano a delineare i primi verdetti del pubblico. Se il primo giorno ha visto un dominio quasi totale dei brani in gara, il secondo giorno mostra già cali fisiologici e i primi veri exploit, con alcuni artisti che guadagnano posizioni e altri che scivolano via dalla Top 10. I brani dei Big hanno generato decine di milioni di stream in sole 48 ore, con le Nuove Proposte che – avendo pubblicato i brani già a novembre – guidano la classifica dei totali assoluti.

Analizziamo nel dettaglio l’andamento dei brani dei Big e delle Nuove Proposte, che stanno trovando un ottimo riscontro nella classifica Viral.