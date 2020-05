I Love My Radio è il progetto che mette insieme per la prima volta le grandi radio italiane in un solo, ed unico, format musicale.

45 anni di storia della radio pubblica e privata… 45 canzoni italiane per ripercorrerla e votare il 45 giri della tua vita ma non solo, 10 (e forse più) grandi artisti che doneranno una loro cover, scelta tra questi 45 brani, che sarà lanciata, a rotazione, in radio con alta programmazione.

Questo il concept di I Love My Radio. Ma andiamo ad approfondire meglio quello che si è scoperto nella conferenza stampa presentata da Gerry Scotti alla presenza di oltre 50 membri della stampa italiana e dei rappresentanti delle radio coinvolte.

I love My radio

Partiamo dalle radio coinvolte:

RTL 102.5, RDS 100% Grandi Successi, Radio Deejay, Radio Italia solomusicaitaliana, Radio 105, Radio Kiss Kiss, Virgin Radio, Rai Radio 2, Radio 24, R101, Radio Subasio, m2o, Radio Capital, Radio Monte Carlo, Radiofreccia, Radio Norba, Radio Zeta.

Le 45 canzoni, una per ogni anno dal 1975 al 2019, selezionate dai direttori artistici delle emittenti radiofoniche promotrici del progetto, andranno a comporre una compilation virtuale da cui gli ascoltatori potranno scegliere il proprio brano preferito.

Insomma un segnale di unità e coesione in un momento difficile che l’Italia sta vivendo con la musica, come sempre, a fare da collante.

Tra i 45 brani selezionati dalle radio, 10 grandi artisti faranno rivivere, in una nuova ed inedita versione, dieci grandi classici della musica italiana. Confermati Elisa (con Mare mare di Luca Carboni), Tiziano Ferro (Perdere l’amore con Massimo Ranieri), Biagio Antonacci (Centro di gravità permanente), Eros Ramazzotti, Gianna Nannini, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Marco Mengoni, Giorgia, Jovanotti e J-Ax.

Le canzoni le cover verranno fatte ascoltare con passaggi importanti, a cadenza settimanale, una per settimana.

Cover e gara delle 45 canzoni saranno due cose separate e distinte.

I love My radio l’evento

A ottobre, un grande evento siglerà la chiusura del progetto I LOVE MY RADIO: uno speciale concerto in diretta multipiattaforma in radio, tv e streaming sui canali social di tutte le emittenti con gli artisti protagonisti che hanno aderito al progetto.

