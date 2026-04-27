Musica italiana – settimana 18/2026. Nuova settimana di aggiornamenti per la musica italiana, con notizie brevi raccolte giorno per giorno tra uscite, concerti, eventi, programmi TV e novità dal settore.

In questo hub trovate le principali notizie della settimana, aggiornate in tempo reale e organizzate per data.

Notizie musica italiana: i fatti principali della settimana

Questa sezione verrà aggiornata con i fatti più rilevanti della settimana man mano che arriveranno nuove notizie.

Articolo aggiornato il 27 aprile 2026 – h 9:25

Notizie musica italiana settimana 18 – LUNEDì 27 aprile 2026

ANTICIPAZIONI: Ultimo, spunta il titolo “Questa insensata voglia di te”

Nuova musica in arrivo per Ultimo. Nelle ultime ore è circolato online un frammento inedito che farebbe riferimento al titolo Questa insensata voglia di te, possibile nuovo singolo dopo Acquario. Al momento non ci sono conferme ufficiali, quindi si tratta di un’anticipazione. Il breve estratto diffuso mostra una scrittura in linea con quella già nota del cantautore romano, tra dubbi, rimpianti e legami difficili da lasciare andare. Resta da capire se e quando il brano verrà annunciato ufficialmente.

Ultimo canta “Questa insensata voglia di te”, nuovo singolo in arrivo prima di Tor Vergata

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell’intelligenza artificiale e supervisionato dalla redazione di All Music Italia. I contenuti vengono aggiornati manualmente nel corso della settimana.