27 Aprile 2026
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27 Aprile 2026

Nerissima Serpe, Ridere di Te 2026: testo e significato dell’omaggio a Vasco Rossi

Il brano arriva venerdì insieme al nuovo album Nerissima ed è dedicato a Vasco Rossi

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Nerissima Serpe in una foto promozionale per Ridere di Te 2026
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Testo e significato di Ridere di Te 2026, il nuovo singolo di Nerissima Serpe, in uscita venerdì per EMI Records Italy/Universal Music Italia. Il brano accompagna l’arrivo del nuovo album Nerissima, disponibile dal 1° maggio su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico.

Ridere di Te 2026 è l’omaggio di Nerissima Serpe a Vasco Rossi, artista che ha avuto un ruolo centrale nella sua formazione musicale e nella sua idea di scrittura. Il riferimento è a Ridere di te, brano di Vasco Rossi che l’artista ha ascoltato fin da ragazzino e che, nelle sue parole, gli ha insegnato a dare peso alle parole e alle emozioni dentro una canzone.

Nerissima SerpeRidere di Te 2026: il significato del brano

Ridere di Te 2026 nasce come tributo diretto a Vasco Rossi, ma dentro il nuovo progetto di Nerissima Serpe assume anche un valore più personale. Non è soltanto una citazione: è il tentativo di portare dentro il suo linguaggio una lezione imparata da uno degli artisti che hanno segnato il suo rapporto con la scrittura.

L’artista lo racconta così:

“È una delle tracce più importanti del progetto. È il mio omaggio al mio artista preferito, Vasco Rossi. La sua hit Ridere di Te mi ha sempre colpito fin da ragazzino, quando mi approcciavo alla scrittura per la prima volta. È stato il brano di Vasco che più mi ha insegnato a dare peso alle parole e alle emozioni all’interno delle canzoni che scrivevo.”

Il punto, quindi, non è solo il legame con un classico del repertorio di Vasco. Nerissima Serpe sembra usare questa traccia per dichiarare una parte della propria identità: quella in cui il rap non vive solo di attitudine, velocità o immaginario, ma anche di frasi che devono restare addosso.

Nel suo caso questa attenzione alla parola arriva da una doppia radice. Da una parte il rap italiano, con nomi come Club Dogo e Marracash. Dall’altra proprio Vasco Rossi, ascoltato fin da piccolo grazie ai genitori e diventato, nel tempo, un riferimento anche per il modo di stare dentro le emozioni.

Il testo di Ridere di Te 2026

Il testo completo di “Ridere di Te 2026” sarà disponibile in questa pagina a partire da venerdì, giorno di uscita del singolo.

Nerissima, il nuovo album di Nerissima Serpe fuori il 1° maggio

Ridere di Te 2026 arriva insieme a Nerissima, il nuovo album in studio di Nerissima Serpe, in uscita il 1° maggio per EMI Records Italy/Universal Music Italia.

Il progetto è stato anticipato da 4 Gambe, brano diventato virale su TikTok e presentato in anteprima durante l’half-time show del match di basket Olimpia Milano vs Maccabi Tel Aviv all’Allianz Cloud di Milano, e dal singolo Tu Mi Fai.

Il trailer di annuncio dell’album vede protagonista Michèle Lamy. Nel monologo della clip, il nero viene raccontato come una forza presente in tutti, capace di tenere insieme opposti come amore e odio, silenzio e persistenza.

 

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