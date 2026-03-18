Nerissima Serpe annuncia l’album “Nerissima”: il trailer con Michèle Lamy

Nerissima Serpe annuncia il nuovo album Nerissima, in uscita il 1° maggio via EMI Records Italy / Universal Music Italia. Il rapper milanese, classe 2000, ha lanciato oggi il trailer ufficiale del disco con un protagonista inaspettato: Michèle Lamy, icona della moda e della cultura mondiale, che recita un monologo sul nero e sui suoi significati.

“Io sono il Nero. E lo siete anche voi. È ciò che tiene insieme i colori e li separa. È amore e odio. È un sussurro che abita il silenzio. Il nero non dimentica.”

La scelta di Michèle Lamy non è casuale: la sua figura, legata da decenni all’estetica più radicale e visionaria della moda internazionale, riflette la cura con cui Nerissima Serpe costruisce la propria identità artistica. Un’estetica precisa, che non cerca la hit immediata ma punta a rappresentare qualcosa di riconoscibile e duraturo.

Nerissima Serpe: il singolo 4 Gambe e l’Allianz Cloud

Il trailer arriva pochi giorni dopo un’altra mossa significativa: il rapper si è esibito all’Allianz Cloud di Milano durante l’half-time del match di basket Olimpia Milano vs Maccabi Tel Aviv, portando per la prima volta dal vivo uno spoiler dal nuovo disco. Il brano si chiama 4 Gambe, è già virale su TikTok e uscirà prossimamente.

Chi è Nerissima Serpe

Matteo di Falco, questo il nome anagrafico, è nato a Milano ma cresciuto a Siziano, in provincia di Pavia. La sua storia è quella di chi ha fatto musica lontano dalla città, fuori dal circuito dei quartieri milanesi, e ne ha fatto una cifra stilistica precisa: “vengo dalle campagne, da fuori città. Facevo le grigliate in campagna anziché essere sui marciapiedi sotto i palazzoni. Per capire la mia musica, devi entrarci dentro.”

Il suo rap, che lui stesso definisce “extra-urbano”, mescola influenze che vanno da Vasco Rossi e Marracash fino a Meek Mill, Lil Baby, Dave e Burna Boy. La scrittura è il centro di tutto: “proprio come i miei miti Marra e Vasco, io cerco di dare sempre un peso alle parole. C’è una ricerca testuale anche quando faccio musica più fast e divertente.”

Dopo due progetti da indipendente, nel 2023 ha pubblicato l’album Identità. Nel 2025 è arrivato Mafia Slime 2, in collaborazione con Papa V e Fritu: debutto alla numero 1 della classifica FIMI degli album fisici e il singolo Tip Tap fino alla posizione numero 2 della classifica singoli su Spotify. Nel suo percorso collaborazioni con Achille Lauro, ANNA, Fabri Fibra, Kid Yugi, Ernia, Guè, Luchè e molti altri.

Nerissima esce il 1° maggio in digitale e in formato fisico.