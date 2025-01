Nerissima Serpe, Papa V e Fritu tornano con Mafia Slime 2: album e tour in arrivo

Dopo il successo del loro iconico joint album Mafia Slime, il trio urban formato da Nerissima Serpe, Papa V e Fritu è pronto a tornare con un sequel tanto atteso dai fan: Mafia Slime 2.

Il progetto, in uscita il 17 gennaio 2025 per EMI Records/Universal Music, non solo promette di consolidare il trio tra i protagonisti della scena urban italiana, ma anche consolidare il successo di EMI Records, al comando della classifica di vendita nel 2024 con Kid Yugi e Anna per 11 settimane e pronta a replicare fino all’inizio del Festival.

Mafia Slime 2 Nerissima Serpe, Papa V e Fritu di nuovo insieme

Il singolo di lancio, Tip Tap, ha già confermato l’hype attorno al trio, raggiungendo il terzo posto nelle classifiche daily di Spotify Italia.

Il primo Mafia Slime, prodotto sotto l’etichetta indipendente K100 En, aveva segnato un punto di svolta per i tre artisti, mescolando innovazione e autenticità. Per Mafia Slime 2, pur mantenendo riserbo su eventuali featuring e sulla tracklist, le aspettative sono altissime, alimentate dai risultati già ottenuti.

Mafia Slime Live Tour: sold out e nuove date

Il ritorno discografico sarà accompagnato dal Mafia Slime Live Tour, che porterà l’energia del trio sui palchi di tutta Italia. Il primo appuntamento, previsto per il 30 marzo all’Alcatraz di Milano, è andato sold out in pochi minuti, spingendo l’organizzazione ad aggiungere una nuova data nello stesso locale per il 31 marzo.

Ecco tutte le date del tour:

17 marzo – Firenze, Viper

20 marzo – Napoli, Duel

23 marzo – Padova, Hall

24 marzo – Padova, Hall

26 marzo – Roma, Atlantico

30 marzo – Milano, Alcatraz (SOLD OUT)

31 marzo – Milano, Alcatraz (NUOVA DATA)

