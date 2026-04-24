Giulia Molino torna con Capa Fresca, singolo disponibile dal 17 aprile 2026 in radio e sulle piattaforme digitali. Il brano affronta il tema dei rapporti instabili e della difficoltà di fidarsi, muovendosi tra urban e scrittura personale e riprendendo l’uso del dialetto napoletano già sentito in M’annammor’e me.

Reduce dalla vittoria del Premio Lunezia 2020 e dall’esperienza in Mare Fuori – Il Musical, l’artista prosegue il suo percorso musicale con una canzone che mette al centro le relazioni instabili e le difficoltà nel fidarsi.

Giulia Molino – Capa Fresca – testo

Tiene ′a capa

Tiene ‘a capa fresca

La differenza più sottile tra il fare e il dire

Ce l′ho qui di fronte a me

Perché sei te che

Mi tieni nell’angolo

E scusa se ora piango

Ho imparato a difendere

Le mie difese se

Ora non ho voglia più di uscire presto

Non mi va più di capirti

Tanto io non c’entro

Nelle cose che racconti ai tuoi amici in centro

Abbiamo già perso

You don′t care lo stesso

Te parlo sott′ a ‘sta luna

Ca ce purtasse fortuna

′Nfacc’ a ′sta porta annascuse

Scagnammo ‘a notte cu ′a luce

Ti prego resta

Sulo na mezz’ora

Stu dulore è na tempesta

Tiene ‘a capa fresca

Non sai quante cose che ti direi

Meglio tenersele dentro

Che tanto a parlare con te

Lo sai non ha senso lo stesso

Primma me chiamme

Po′ nun rispunne

Doppo me cirche

Po′ te ne vaie (Po’ te ne vaie)

Te parlo sott′ a ‘sta luna

Ca ce purtasse fortuna

′Nfacc’ a ′sta porta annascuse

Scagnammo ‘a notte cu ‘a luce

Ti prego resta

Sulo na mezz′ora

Stu dulore è na tempesta

Tiene ′a capa fresca

Te parlo sott’ a ′sta luna

Ca ce purtasse fortuna

‘Nfacc′ a ‘sta porta annascuse

Scagnammo ′a notte cu ‘a luce

Ti prego resta

Sulo na mezz’ora

Stu dulore è na tempesta

Tiene ′a capa

Tiene ′a capa fresca

Tiene ‘a capa fresca

Ti prego resta

Sulo na mezz′ora

Stu dulore è na tempesta

Tiene ‘a capa fresca

“Capa Fresca”, il significato del nuovo singolo di Giulia Molino

Capa Fresca è un’urban ballad che mescola cantautorato e rap, mantenendo quel legame con il dialetto napoletano già presente nel precedente singolo M’annamor’e me.

Il brano racconta un rapporto senza equilibrio, dove una delle due parti illude e si tira indietro, lasciando spazio a dubbi e ambiguità. Un meccanismo emotivo che si ripete, creando legami fragili e poco concreti. Giulia Molino riflette sul fatto che le persone non sembrano disponibili a donarsi all’altro e sono concentrate solo su se stesse. In questo modo, non si rendono nemmeno conto quanto i propri comportamenti possano ferire.

“Il brano descrive un rapporto in cui non esiste mai uno spazio reale: l’altro illude, gioca con i sentimenti e sembra pronto a costruire qualcosa per poi scomparire improvvisamente, lasciando solo confusione e ambiguità“, spiega l’artista.

Al centro del pezzo ci sono domande dirette: Come ci si può fidare quando l’amore arriva a fasi alterne? Come si può riconoscere un sentimento autentico quando tutto sembra temporaneo? E quanto pesa l’incapacità di mettersi davvero in gioco? La cantautrice cerca di dare loro risposta con la musica.

Con questo nuovo singolo, Giulia Molino prosegue il percorso iniziato con M’annammor’e me, brano che puntava sull’empowerment e sull’importanza di imparare ad amarsi.

Il filo conduttore resta l’interiorità, ma qui il punto di vista cambia: non più solo forza personale, ma anche fragilità nei rapporti con gli altri.

Il video di “Capa fresca”

Il brano è accompagnato da un videoclip ufficiale, disponibile su YouTube. Attraverso le immagini della clip, ispirate alle atmosfere degli anni ’80 e ’90, il significato di Capa fresca diventa concreto e prende forma. Il video è realizzato con la regia di Pablo Poletti ed è prodotto da Wannabe Records,

Gli appuntamenti live al Comicon 2026

Il pubblico potrà ascoltare Capa Fresca dal vivo in occasione del COMICON, Festival Internazionale della Cultura Pop di Napoli.

Giulia Molino sarà protagonista di due appuntamenti: il 1° maggio prende parte ad un talk nella Sala Urban e il 3 maggio alle ore 16.00 si esibisce al Music Dojo, dove porterà per la prima volta live il nuovo singolo insieme ad altri brani del suo repertorio.

Il percorso di Giulia Molino

Nata nel 1998 a Torre del Greco, Giulia Molino si è fatta conoscere dal grande pubblico grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, dove ha raggiunto la finale della diciannovesima edizione.

Durante il programma si è distinta con inediti come Va Tutto Bene e Nietzsche, fino alla pubblicazione del suo primo album, entrato nella Top 10 FIMI.

Negli anni successivi ha continuato a sperimentare tra pop, urban e influenze napoletane, fino ai progetti più recenti che la vedono divisa tra musica e teatro.

Con Capa Fresca, aggiunge un altro tassello a un percorso che resta coerente ma in continua evoluzione.