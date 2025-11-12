12 Novembre 2025
12 Novembre 2025

Giulia Molino torna con “M’Annammor ‘E Me – Vol. 1”: un inno all’amore per sé stessi tra Napoli ed empowerment

Il brano, già disponibile in pre-save, è presentato in anteprima dall'artista in un live esclusivo il 14 novembre.

M’Annammor ‘E Me – Vol. 1 è il titolo del nuovo singolo di Giulia Molino, su tutte le piattaforme digitali dal 15 novembre 2025. Il brano, già disponibile in pre-save, sarà presentato in anteprima il 14 novembre durante un live esclusivo.

Giulia Molino torna con un pezzo cantato in napoletano, celebrando il profondo legame con la sua Napoli. L’artista sceglie il dialetto della propria terra per esprimere, nel modo più autentico e intenso possibile, un messaggio universale. Il dialetto le permette di raccontarsi senza filtri, con quella forza viscerale che nasce dalle proprie radici.

M’Annammor ‘E Me – Vol. 1 è un invito rivolto a tutte le donne a non lasciarsi definire dalle proprie ferite, ma a trasformarle in forza, luce e libertà. Il brano può essere definito come un manifesto di empowerment femminile.

Attraverso una scrittura intensa e diretta, Giulia Molino affronta il tema dell’autoaccettazione e della rinascita interiore. L’artista si mette a nudo in un racconto che intreccia vulnerabilità e consapevolezza. Il brano nasce da una presa di coscienza profonda e dolorosa: racconta il momento in cui si impara a riconoscere l’amore vero, partendo da se stessi. M’Annammor ‘E Me – Vol. 1 parla della difficoltà di distinguere l’amore dal turbamento. Tratta anche il tema di imparare a convivere con le proprie fragilità e del coraggio necessario per intraprendere questo percorso di crescita personale.

Giulia Molino presenta il nuovo singolo dal vivo: ecco le info

Il brano è accompagnato da un videoclip ufficiale, visibile su YouTube in concomitanza con la release. M’Annammor ‘E Me – Vol. 1 viene presentato in anteprima il 14 novembre 2025. Giulia Molino si esibirà in un live esclusivo presso la boutique di Juicy Couture, presso Scalo Milano Outlet & More. La collaborazione con Juicy Couture celebra una visione condivisa di autenticità, indipendenza e femminilità consapevole. Questi valori sono fatti propri dall’artista, che si propone come espressione di una generazione libera.

