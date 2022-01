GIULIA MOLINO, “Come le rockstar è il nuovo singolo: “L’amore è energia, non una stanza buia in cui rinchiudersi a cercare le proprie colpe”

Giulia Molino Come le rockstar testo e significato del nuovo singolo già uscito sulle piattaforme digitali il 17 dicembre per Isola degli Artisti con distribuzione ADA Music Italy e, dal 21 gennaio, disponibile in rotazione radiofonica.

Il brano porta la firma di Giulia Molino per il testo, mentre la musica è stata composta con Manuel Finotti.

Giulia Molino Come le rockstar significato

Come le rockstar tratta il tema della consapevolezza, in particolare quella che permette di liberarsi dalla trappola di un amore tossico.

Giulia incita ad amare se stessi, a saper riconoscere ciò che ti sottrae energia e a saper vivere al meglio delle proprie possibilità, come le rockstar.

“Ci sono legami malati che ti annullano, che spengono, giorno dopo giorno, la tua luce. Ma devi scegliere di brillare, perché l’amore è energia, non una stanza buia in cui rinchiudersi a cercare le proprie colpe. Altrimenti, meglio stare soli e innamorarsi di se stessi, vivere al meglio la propria vita, come le rockstar“, racconta l’artista Giulia Molino.

Il videoclip di Come le rockstar è diretto e Prodotto da Potato! e rappresenta il caos che vive nella mente di Giulia.

Infatti, è questo il motivo per cui barcolla tra le strade di una notturna e silenziosa Roma. Il silenzio si contrappone al rumore dei passi che cercano risposte.

Giulia Molino Come le rockstar testo e audio

Aggiungo un altro anello sopra le mie dita

Tanti quanti le delusioni e se non mi hai capita

Io ci provo a parlare

Ma cazzo qui che chiasso infernale

Hai le orecchie tappate, almeno prova a capire

Ho ancora tanto da dire

Sto nel freddo, proprio qua nel freddo non mi vesto nella stanza

Scrivo finché non si gela il sangue

Crolla giù il soffitto, no che non sarà abbastanza

Sputo raffiche di vento che muove la guard rail

Sto zitta, la mia penna parla più della mia bocca

Mi trema la mano e vedi piano piano mi passa la calma

Quello stronzo che mi giura che la tipa sia una scusa

Un’altra storia che si è chiusa con un bacio di Giuda

Ancora, so che mi vuoi ancora

Preferisco stare sola

Brinderò alla tua memoria

Fuck tu e la tua gloria

Sotto la pioggia come le rockstar

No, non mi importa lui cosa pensa

Quando sono chiusa in me

Non ho voglia di parlare

Come le rockstar

Come le rockstar

Leva le mani dalla faccia così almeno adesso vedo

L’ego tuo che riempie la stanza

Andava bene così, andava bene così

Che scema sono stata, non dovevi avvicinarti

Ma come gli animali, l’odore ci rende matti

Toglimi quell’ansia, ricordami chi siamo stati

Inutile sputare dentro al piatto dove mangi

Ancora, so che mi vuoi ancora

Preferisco stare sola

Brinderò alla tua memoria

Fuck tu e la tua gloria

Sotto la pioggia come le rockstar

No, non mi importa lui cosa pensa

Quando sono chiusa in me

Non ho voglia di parlare

Come le rockstar

Come le rockstar

Sotto la pioggia come le rockstar

Come le rockstar

No, non mi importa lui cosa pensa

Quando sono chiusa in me

Non ho voglia di parlare

Come le rockstar

Come le rockstar

Ti ho ripetuto mille volte ciò che non andava

Mi facevi male

Prenderò fiato, risalendo le cascate

Dai tirami su, Fammi ragionare

Dico quello che penso che poi dopo non ha senso

Non ho voglia di litigare

Una come me

Passa le notti a contare le stelle

Ora scusami tanto, devo bere

Sotto la pioggia come le rockstar

Come le rockstar

No, non mi importa lui cosa pensa

Quando sono chiusa in me

Non ho voglia di parlare

Come le rockstar

Come le rockstar

Sotto la pioggia come le rockstar

Come le rockstar

No, non mi importa lui cosa pensa

Quando sono chiusa in me

Non ho voglia di parlare

Come le rockstar

Come le rockstar