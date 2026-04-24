Il solito Dandy Gli psicologi, i film, l’amore abbiamo analizzato testo e significato.

Il nuovo singolo è prodotto da Andrea Piraz. Il brano arriva dopo Per quando sei triste triste e continua lo stesso percorso, quello che oggi vive anche nel tour Manuale d’istruzioni per quando sei triste triste.

C’è una sua frase che apre tutto lo sguardo: guardavo i film per capire la vita, poi ho guardato la vita e ho capito i film.

Il Solito Dandy – significato di Gli psicologi, i film, l’amore

Questo brano parte da una situazione. È in quel momento che entrano gli psicologi, i film, l’amore. Non come concetti, ma come tentativi. Modi diversi per tenere insieme i pezzi.

Il Solito Dandy fa una cosa che gli riesce sempre: prende l’ordinario e lo sposta appena, lo mette a fuoco e lo rende straordinario.

Una frase come “Franci stasera cosa fai? andiamo al cinema ti va?” è una scena qualsiasi. Ma dentro c’è tutto: il bisogno di qualcuno, la paura del vuoto, il tentativo di non restare da soli con la testa.

Poi arriva quella linea: “fottuti dalle emozioni”. E lì non c’è più ironia. È un punto preciso. Quando senti troppo e non riesci a gestirlo. Il cinema diventa il posto dove guardare la propria vita da fuori. Non per scappare, ma per capirla meglio. Sei seduto, ma allo stesso tempo sei dentro quello che stai vivendo. È qui che torna il senso della frase iniziale: all’inizio cerchi risposte nei film, poi capisci che i film funzionano perché assomigliano a quello che stai vivendo davvero.

Il Dandy ha questa cosa molto precisa: costruisce immagini quotidiane e le fa diventare leggibili.

Per questo il brano funziona come ascolto di compagnia. È quello che metti quando torni a casa e hai bisogno di qualcosa che non faccia rumore, ma che ti tenga lì. Sei a casa, hai finito la giornata, ti siedi e ascolti questa canzone.

Il suo cantautorato guarda indietro, ma non resta nostalgico. Prende quella tradizione e la mette dentro una sensibilità più contemporanea, più fragile, più esposta.

Alla fine resta un’idea molto semplice: salvarsi da soli è complicato. Farlo insieme, anche solo provandoci, è già qualcosa.

Il Solito Dandy – Gli psicologi, i film, l’amore – TESTO

Franci,

Stasera cosa fai?

Andiamo al cinema, ti va?

Ho bisogno di staccare

Non pensare

O solo stare con te

Quanta gente che c’è in fila

Chi si aspetta il lieto fine

Con i popcorn, le patatine

Ma che bella che sei

La sala è tutta vuota

Mi sembra fatta per noi

C’è nessuno?

O siamo solo da soli

Serve aiuto

Siamo miliardi di cuori

Fottuti dalle emozioni,

Gli psicologi, i film, l’amore

Siediti e guardiamo la nostra vita passare

Come se fosse sullo schermo, un treno col finestrino sul mare, tutti i ricordi di tua madre non lasciarteli scappare, quella volta che lontani ti ho mandato dei fiori o quando all’inizio stavi male, lascia stare quegli attori hollywoodiani è la vita normale che ci rende spettacolari, complicati, disastrosi, altro che Kubrick e Jodorowsky, ci farebbero mille stagioni con le nostre seghe mentali

C’è nessuno?

O siamo solo da soli

Serve aiuto

Siamo miliardi di cuori

Fottuti dalle emozioni,

Gli psicologi, i film, l’amore

Dopo i titoli di coda con mille nomi sconosciuti

Dopo i titoli di coda di una giornata qualunque

Dopo i titoli di coda con mille nomi sconosciuti

Dopo i titoli di coda di una giornata qualunque

Ci siamo salvati insieme

Ci siamo salvati insieme

Ci siamo salvati insieme

Ci siamo salvati insieme