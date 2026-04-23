Testo e significato di Primavera, il nuovo singolo di FARES, in uscita venerdì 24 aprile per Doremi. Il brano, nato nel cuore dell’autunno, porta con sé il sapore dolceamaro di una consapevolezza che si fa strada lentamente: la fine di una storia d’amore bruciata troppo in fretta.

Il componente dei BNKR44, reduce dalla partecipazione alla settantesima edizione del Festival di Sanremo con “Governo Punk” e dall’album “TOCCA IL CIELO”, prosegue il suo percorso solista. Dopo “Mia Felicità”, pubblicata a marzo, il cantautore esplora un limbo emotivo fatto di fragilità e insicurezze.

FARES – Primavera : il significato del brano

Il cuore del brano risiede nel ritornello, dove la metafora della primavera diventa il simbolo di una conclusione definitiva. È il racconto di un amore a metà, dove la stanchezza prende il sopravvento sul desiderio e ci si lascia andare con la rassegnazione di chi ha capito che non esiste altra soluzione, anche quando una parte di sé vorrebbe ancora restare.

Scritta in un momento di transizione, la canzone è una fotografia nitida di una relazione vissuta in bilico. L’artista racconta con estrema sincerità la sensazione di essere ancora dentro una storia pur percependo che la fiamma si sta esaurendo.

“Sentivo il bisogno di raccontare la relazione che stavo vivendo”, dichiara FARES. “Racconta di due persone che hanno vissuto tutto troppo in fretta e troppo intensamente, ma anche con tante fragilità e insicurezze, sempre in bilico tra il restare e lo scappare. Non era ancora finita, ma dentro di me sapevo che qualcosa si stava spegnendo e che presto sarebbe finita per sempre.”

Il testo di Primavera

Il testo completo di “Primavera” sarà disponibile in questa pagina a partire dal 24 aprile, giorno di uscita del singolo.