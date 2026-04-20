Musica italiana – settimana 17/2026. In questo spazio raccogliamo, giorno dopo giorno, le principali notizie legate all’attualità della musica italiana: nuove uscite discografiche, annunci di tour, progetti speciali e aggiornamenti dal settore. Un hub aggiornato in tempo reale per seguire tutto ciò che succede nella settimana.

Questo articolo è in continuo aggiornamento: le notizie verranno inserite progressivamente nel corso dei giorni.

Notizie musica italiana: i fatti principali di oggi

Gaia porta al Fabrique di Milano “Il Baile continua” e durante il live anticipa l’inedito Bossa Nostra, inserendo un primo indizio sulla direzione dei prossimi brani.

Fuori dall’Italia, Andrea Bocelli raduna oltre 300mila spettatori allo Zócalo di Città del Messico con un concerto legato al tour per i 30 anni di Romanza.

Il tema di oggi: palco e anteprime, tra nuovi segnali artistici e grandi eventi live.

Articolo aggiornato il 19 aprile 2026 – h 22:50

Notizie musica italiana settimana 17 – LUNEDì 20 aprile 2026

LIVE: Gaia al Fabrique anticipa l’inedito Bossa Nostra

Gaia ha usato il concerto al Fabrique di Milano per aprire un nuovo passaggio del suo percorso live. Durante lo show ha infatti presentato in anteprima Bossa Nostra, brano ancora inedito emerso come sorpresa della serata. Il live, costruito attorno all’universo di “Il Baile continua”, ha mescolato elettronica, percussioni e richiami brasiliani, con una scaletta che ha alternato repertorio noto e nuove riletture. Sul palco anche gli ospiti Levante, Tony Effe, SKT e i Selton, protagonisti di uno dei momenti centrali del concerto. Lo spoiler del nuovo brano lascia intanto intravedere una possibile fase successiva dopo il capitolo “Baile”.

Gaia, “Bossa Nostra”: testo e significato del brano che apre la nuova fase dopo il Baile

LIVE: Andrea Bocelli raduna oltre 300mila persone a Città del Messico

Andrea Bocelli ha tenuto un concerto-evento nello Zócalo di Città del Messico davanti a oltre 300mila spettatori, secondo quanto comunicato dagli organizzatori. La data si inserisce nel tour internazionale legato ai 30 anni di Romanza e segna una delle tappe più imponenti di questo percorso celebrativo. In scaletta alcuni dei brani più riconoscibili del repertorio del tenore, in uno show realizzato con AEG Presents e WME insieme alle istituzioni locali. Il concerto conferma anche il peso internazionale di Bocelli, che continua a mantenere una forte dimensione globale tra live e streaming.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell’intelligenza artificiale e supervisionato dalla redazione di All Music Italia. I contenuti vengono aggiornati manualmente nel corso della settimana.