Il Club – Canzoni sotto la pelle arriva su RaiPlay dall’8 maggio: un talk-show musicale scritto e condotto da Federica Gentile e Niccolò Agliardi, pensato per raccontare adolescenza, vent’anni, sogni, paure e desideri attraverso le canzoni.

Il programma sarà composto da dieci puntate. In ogni episodio una coppia di artisti porterà i propri brani davanti a un gruppo di ragazzi tra i 18 e i 25 anni, presenti in studio. La musica diventa il punto di partenza per parlare di crescita, identità, fragilità e sentimenti che spesso si fa fatica a dire ad alta voce.

Il Club – Canzoni sotto la pelle: quando esce su RaiPlay

Il Club – Canzoni sotto la pelle sarà disponibile su RaiPlay dall’8 maggio con il primo boxset di episodi. Il secondo blocco, con gli altri cinque appuntamenti, arriverà invece il 15 maggio.

Il format nasce come spazio intimo ma collettivo, dove le canzoni diventano una chiave per entrare nelle domande dei più giovani. Non una gara, non un semplice talk musicale: al centro ci sono le parole dei brani e il modo in cui arrivano addosso a chi sta attraversando un’età piena di passaggi.

Gli ospiti di Il Club – Canzoni sotto la pelle

Tra gli ospiti delle puntate ci saranno Niccolò Fabi ed Ensi, Piero Pelù e Dargen D’Amico, Levante e Gaia, Michele Bravi e Aiello, Marco Masini e Anastasio.

Nel cast anche Ditonellapiaga ed Emma Nolde, Malika Ayane e Rancore, Francesca Michielin e Margherita Vicario, Paola Iezzi e Willie Peyote, Jack Savoretti e Leo Gassmann.

Federica Gentile e Niccolò Agliardi raccontano il programma

Marcello Ciannamea, direttore Rai Contenuti Digitali e Transmediali, presenta così il progetto:

“Il format punta ad arrivare dritto alle emozioni, proprio quelle che si nascondono sotto la pelle del nostro pubblico, raggiungendolo in quello spazio meraviglioso, contraddittorio ma fragile che è l’adolescenza. La musica diventa un linguaggio universale e allo stesso tempo intimo, capace di penetrare i cuori e dare voce alla loro sensibilità. Una strofa ripresa e canticchiata racconta più di mille confessioni che, spesso, per pudore restano solo parole mute.”

Per Federica Gentile, il punto di partenza è il rapporto tra ragazzi e adulti, spesso attraversato dalla sensazione di non essere capiti:

“Siamo partiti dal nostro vissuto, quello di oggi e quello di ieri. Quante volte i ragazzi non si sentono compresi dagli adulti. Quante volte abbiamo detto, o ci siamo sentiti dire, che ne sai tu di me? Mentre, al contrario, spesso basta il verso di una canzone per restituire e restituirci l’immagine più fedele di noi e del nostro sentire. Il Club – Canzoni sotto la pelle presenta quei brani che sono arrivati dritti negli animi e hanno lasciato segni indelebili.”

Niccolò Agliardi guarda invece al confronto con i ragazzi incontrati negli anni tra concerti, scuole e luoghi fragili:

“Non rimpiango i miei vent’anni: li ho vissuti fino in fondo, scombinati e storti. Oggi, incrociando i ragazzi alla fine dell’adolescenza, ai concerti, nelle scuole, nei luoghi fragili, resto sempre colpito dalle loro profondità nascoste. I sentimenti ci sono, fortissimi e teneri; ma trattenuti da un pudore che li rende spesso muti, tra pari. Il Club parte da qui, dalle canzoni vere, quelle nate per necessità. Ne ho scritte alcune nella mia vita e ne conosco vizi e virtù. So che quelle che gli amici artisti ci hanno portato, forse non risolveranno nulla, ma apriranno, per tutti, nuovi spiragli e nuove domande.”

La scheda di Il Club – Canzoni sotto la pelle

Il Club – Canzoni sotto la pelle è un Original Rai Contenuti Digitali e Transmediali, diretto da Marcello Ciannamea. Il programma è scritto e condotto da Federica Gentile e Niccolò Agliardi, con la regia di Dimitri Patrizi.