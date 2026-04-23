23 Aprile 2026
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23 Aprile 2026

Laura Pausini riprende Umberto Tozzi con Immensamente, un amore che resta anche nella distanza

Dal progetto Io canto 2 arriva in radio il 24 aprile una nuova rilettura firmata Laura Pausini, stavolta su un brano di Umberto Tozzi.

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Laura Pausini in uno scatto fotografico firmato Nicolas Loretucci per l’uscita del singolo Immensamente
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Testo e significato di Immensamente, il nuovo singolo di Laura Pausini, in arrivo in radio il 24 aprile come nuovo estratto da Io canto 2. Dopo i primi due singoli ufficiali, Ritorno ad amare di Biagio Antonacci e 16 marzo con Achille Lauro, e l’anteprima di La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani, la cantante sceglie di portare in radio una rilettura di un brano di Umberto Tozzi, accompagnata da un videoclip girato con il cellulare dalla stessa Laura mentre è impegnata nel suo tour mondiale.

Laura PausiniImmensamente: il significato del brano

Con Immensamente, Laura Pausini torna a confrontarsi con una canzone che mette al centro un amore profondo, segnato dalla distanza, dal desiderio e da una presenza che continua a restare viva anche quando l’altra persona non c’è più accanto. Il brano si muove dentro una dimensione sentimentale sospesa, fatta di mancanza e memoria, e racconta l’impossibilità di rimanere insieme senza però riuscire davvero a separarsi.

La scelta di questo pezzo, come raccontato dalla stessa cantante, nasce anche da un legame personale con il repertorio di Umberto Tozzi. Laura ha spiegato: “Scegliere un brano di Umberto Tozzi per me non è stato facile perché sono una sua fan da sempre, ma avendo avuto occasione di cantare dal vivo con lui recentemente Ti amo, Gli altri siamo noi e Si può dare di più, ho scelto questa canzone del 1987 che ho sempre amato profondamente: la voce di Umberto è unica e tecnicamente molto complicata per l’estensione che ha. È stato quindi ancora più entusiasmante rendergli omaggio. Una canzone che racconta di un amore profondo, tra desiderio, solitudine e l’impossibilità di rimanere insieme ma vivere nell’immenso.”

Il cuore del brano sta tutto in questa tensione: chi ama prova ad andare avanti, ma continua a sentire l’altra persona dentro di sé. I versi insistono su una presenza che non si spegne, su una distanza che non cancella il legame. È questo a dare forza a Immensamente: la capacità di raccontare una mancanza che si allarga fino a riempire ogni spazio, soprattutto nei momenti di solitudine, nelle notti in cui il ricordo diventa ancora più netto.

Dentro Io canto 2, il brano si inserisce in un percorso di riletture che guarda alla grande canzone italiana, ma qui la scelta sembra puntare soprattutto sulla componente emotiva e vocale. Immensamente, contenuto nel 45 giri Immensamente/Se non avessi te pubblicato da Umberto Tozzi nel 1987 e parte dell’album Invisibile, viene ripreso da Laura in una fase in cui è ancora in viaggio con il suo tour mondiale. Anche per questo il videoclip girato da lei stessa con il cellulare aggiunge al singolo un taglio diretto, più vicino al diario di bordo che alla messa in scena classica.

Nel testo, il sentimento resta totalizzante dall’inizio alla fine. Non c’è ricerca dell’effetto, ma una linea melodica che accompagna un pensiero fisso: l’altra persona se ne va, eppure resta. Un amore che non trova soluzione, ma continua a vivere dentro chi lo prova. Immensamente.

Il testo di Immensamente

In me in me immensamente

La notte si è
appena spenta
e sono qui senza di te
più te ne vai
e più ti sento
più non ci sei
più sei con me
Mi ci vorrebbe un’altra eternità
quanto ci ho messo per amarti come sei
i giorni li lavorerò le notti a volontà
io con un’altra no io con un’altra mai
mi mancherai
immensamente
perchè tu sei dentro di me

In me
In me immensamente
Ma quante luci ho acceso e rispento
In me in me immensamente in me
perchè ti sento dentro di me.

In me in me immensamente
se quando tu non parli ti sento
In me in me immensamente in me
in questa notte senza di te

Mi mancherai
immensamente
più te ne vai
e più ci sei
mi mancherai
immensamente
perchè tu sei
dentro di me

In me
In me immensamente
Ma quante luci ho acceso e rispento
immensamente in me
in questa notte senza di te
mi mancherai
immensamente
perchè tu sei
dentro di me
se quando tu non parli ti sento
immensamente
in me
in me immensamente

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