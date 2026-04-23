Testo e significato di Immensamente, il nuovo singolo di Laura Pausini, in arrivo in radio il 24 aprile come nuovo estratto da Io canto 2. Dopo i primi due singoli ufficiali, Ritorno ad amare di Biagio Antonacci e 16 marzo con Achille Lauro, e l’anteprima di La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani, la cantante sceglie di portare in radio una rilettura di un brano di Umberto Tozzi, accompagnata da un videoclip girato con il cellulare dalla stessa Laura mentre è impegnata nel suo tour mondiale.

Laura Pausini – Immensamente : il significato del brano

Con Immensamente, Laura Pausini torna a confrontarsi con una canzone che mette al centro un amore profondo, segnato dalla distanza, dal desiderio e da una presenza che continua a restare viva anche quando l’altra persona non c’è più accanto. Il brano si muove dentro una dimensione sentimentale sospesa, fatta di mancanza e memoria, e racconta l’impossibilità di rimanere insieme senza però riuscire davvero a separarsi.

La scelta di questo pezzo, come raccontato dalla stessa cantante, nasce anche da un legame personale con il repertorio di Umberto Tozzi. Laura ha spiegato: “Scegliere un brano di Umberto Tozzi per me non è stato facile perché sono una sua fan da sempre, ma avendo avuto occasione di cantare dal vivo con lui recentemente Ti amo, Gli altri siamo noi e Si può dare di più, ho scelto questa canzone del 1987 che ho sempre amato profondamente: la voce di Umberto è unica e tecnicamente molto complicata per l’estensione che ha. È stato quindi ancora più entusiasmante rendergli omaggio. Una canzone che racconta di un amore profondo, tra desiderio, solitudine e l’impossibilità di rimanere insieme ma vivere nell’immenso.”

Il cuore del brano sta tutto in questa tensione: chi ama prova ad andare avanti, ma continua a sentire l’altra persona dentro di sé. I versi insistono su una presenza che non si spegne, su una distanza che non cancella il legame. È questo a dare forza a Immensamente: la capacità di raccontare una mancanza che si allarga fino a riempire ogni spazio, soprattutto nei momenti di solitudine, nelle notti in cui il ricordo diventa ancora più netto.

Dentro Io canto 2, il brano si inserisce in un percorso di riletture che guarda alla grande canzone italiana, ma qui la scelta sembra puntare soprattutto sulla componente emotiva e vocale. Immensamente, contenuto nel 45 giri Immensamente/Se non avessi te pubblicato da Umberto Tozzi nel 1987 e parte dell’album Invisibile, viene ripreso da Laura in una fase in cui è ancora in viaggio con il suo tour mondiale. Anche per questo il videoclip girato da lei stessa con il cellulare aggiunge al singolo un taglio diretto, più vicino al diario di bordo che alla messa in scena classica.

Nel testo, il sentimento resta totalizzante dall’inizio alla fine. Non c’è ricerca dell’effetto, ma una linea melodica che accompagna un pensiero fisso: l’altra persona se ne va, eppure resta. Un amore che non trova soluzione, ma continua a vivere dentro chi lo prova. Immensamente.

Il testo di Immensamente

In me in me immensamente

La notte si è

appena spenta

e sono qui senza di te

più te ne vai

e più ti sento

più non ci sei

più sei con me

Mi ci vorrebbe un’altra eternità

quanto ci ho messo per amarti come sei

i giorni li lavorerò le notti a volontà

io con un’altra no io con un’altra mai

mi mancherai

immensamente

perchè tu sei dentro di me

In me

In me immensamente

Ma quante luci ho acceso e rispento

In me in me immensamente in me

perchè ti sento dentro di me.

In me in me immensamente

se quando tu non parli ti sento

In me in me immensamente in me

in questa notte senza di te

Mi mancherai

immensamente

più te ne vai

e più ci sei

mi mancherai

immensamente

perchè tu sei

dentro di me

In me

In me immensamente

Ma quante luci ho acceso e rispento

immensamente in me

in questa notte senza di te

mi mancherai

immensamente

perchè tu sei

dentro di me

se quando tu non parli ti sento

immensamente

in me

in me immensamente