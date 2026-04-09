Umberto Tozzi: il suo nuovo progetto è “Gloria – Il musical”

Dopo la conclusione del tour L’ultima notte rosa – The final show, Umberto Tozzi sta già lavorando al suo prossimo progetto musicale. Si tratta di Gloria – Il musical, che celebra l’iconico repertorio dell’artista e di cui Tozzi firma anche la direzione musicale.

Gloria – Il musical arriva nei teatri italiani a ottobre 2026 e tocca le principali città del nostro Paese. La partenza è prevista da Milano il 23 ottobre, per poi far tappa a Roma, Bologna, Trieste e Bari.

L’ultima notte rosa – The final show è stato un lungo viaggio in musica, iniziato nel giugno 2024, con cui Umberto Tozzi ha dato l’addio ai live. Ogni spettacolo è stato un’esplosione di emozioni e un momento indimenticabile per l’artista e per il suo pubblico.

Gloria – Il musical vede sempre protagonista la musica di Umberto Tozzi, anche se sotto un’altra forma. Gloria, hit senza tempo, prende vita e diventa protagonista di un musical nel quale troverà spazio il repertorio dell’artista. Gloria è una giovane donna talentuosa e determinata con un grande sogno: diventare una cantante. Attraverso amori, contrasti, cadute e rinascite, con la sua passione e la sua tenacia vivrà un percorso umano e artistico sulle note delle canzoni che appartengono alla memoria collettiva del nostro Paese e non solo. La commedia vuole trasportare il pubblico in una storia all’insegna di emozioni e divertimento, cuore e anima.

Gloria – Il musical è scritto e diretto da Andrea Maia, Toni Fornari e co-scritto con Vincenzo Sinopoli. Le musiche e la direzione musicale sono di Umberto Tozzi, il quale è impegnato nelle audizioni per la selezione del cast.

Le date di “Gloria – il musical”

Ecco qui di seguito le date del musical ad oggi annunciate:

– dal 23 ottobre al 1° novembre 2026 Teatro Arcimboldi di Milano

– dal 17 dicembre 2026 al 10 gennaio 2027 Auditorium della Conciliazione di Roma

– dal 22 al 24 gennaio 2027 Teatro Europauditorium di Bologna

– dal 5 al 7 febbraio 2027 Politeama Rossetti di Trieste

– 27 e 28 febbraio 2027 Teatro Team di Bari

Il calendario è in aggiornamento; e nuove date in tutta Italia potranno essere presto aggiunte. I biglietti sono già disponibili in prevendita.

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Foto di copertina di Cosimo Buccolieri