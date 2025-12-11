11 Dicembre 2025
di
All Music Italia
News
11 Dicembre 2025

Umberto Tozzi porta “Gloria” a teatro: annunciato il musical e al via il casting per trovare la protagonista

Una delle canzoni italiane più iconiche diventa uno spettacolo teatrale.

Locandina ufficiale di “Gloria – Il Musical” di Umberto Tozzi
Gloria di Umberto Tozzi diventa un musical. La canzone simbolo del grande artista prende vita in un progetto teatrale che debutterà nell’autunno 2026 nei principali teatri italiani, trasformandosi in una produzione interamente dedicata al repertorio di uno degli artisti italiani più amati nel mondo.

Da oggi è ufficialmente partita anche la ricerca dell’interprete che vestirà i panni della protagonista: Gloria.

“GLORIA – IL MUSICAL” in arrivo a ottobre 2026

Un titolo che non ha bisogno di presentazioni. Gloria, pubblicata nel 1979 e diventata un classico senza tempo, è al centro del primo musical autorizzato che celebra le canzoni e la storia artistica di Umberto Tozzi, che firma anche la direzione musicale dello spettacolo.

Sono felice di annunciare l’inizio di un progetto speciale, costruito attorno ai brani che hanno accompagnato tutta la mia vita – dichiara Umberto TozziHo sempre creduto che ‘Gloria’, così come molte altre mie canzoni, potesse trovare la sua dimensione naturale in un musical, e oggi, proprio mentre mi avvicino all’ultimo concerto, si apre per me una nuova strada: un’esperienza inedita che darà nuova vita alla mia musica“.

Il musical è diretto da Andrea Maia e Toni Fornari, scritto dagli stessi Maia, Fornari e Vincenzo Sinopoli, e prodotto da GoldenStar AM s.r.l. di Maia.

