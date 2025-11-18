Umberto Tozzi annuncia il disco “L’ultima notte rosa live” e 12 nuovi live

In attesa dei concerti evento con cui darà l’addio alle scene, Umberto Tozzi annuncia il progetto discografico L’ultima notte rosa live. Si tratta di un doppio album che contiene 21 performance dal vivo e 5 brani inediti.

L’ultima notte rosa live esce il 28 novembre 2025 in digitale e in doppio CD (qui per pre-save e pre-order). Dal 12 dicembre, il progetto sarà disponibile anche in doppio vinile colorato, e nello Special Deluxe Box in edizione limitata con doppio vinile colorato, T-shirt, plettro autografato e spilla.

Il doppio album è formato da 21 esibizioni tenute da Umberto Tozzi durante il tour mondiale L’ultima notte rosa – The final tour. Queste performance faranno rivivere le emozioni dei concerti; e rappresentano una sorta di “best of” dei momenti live. All’Arena di Verona, durante La grande festa del 5 ottobre 2025, sono state registrate 8 canzoni. Tra queste, ci sono i featuring con gli special guest che si sono esibiti con Umberto Tozzi quella sera.

La tracklist comprende: Ti amo con Laura Pausini, Si può dare di più con Laura Pausini e Raf, Self Control e Gente di Mare con Raf, T’innamorerai e Gli innamorati con Marco Masini, Tu con i The Kolors e Donna amante mia con Hauser.

Le performance live, riarrangiate con una grande orchestra, sono prodotte da Gianluca Tozzi (Momy Records), Ferdinando Salzano (fondatore di Friends & Partners) e Milo Fantini (Concerto Music).

L’ultima notte rosa live contiene anche 5 brani inediti. Uno di essi è Vento d’aprile, presentato ufficialmente sul palco dell’Arena di Verona. La canzone è dedicata a Elisa, bambina venuta a mancare nel 2020 per una rara forma di leucemia. I proventi dello streaming saranno devoluti alla Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro.

La tracklist de “L’ULTIMA NOTTE ROSA LIVE”

1. Notte rosa

2. Ti amo feat. Laura Pausini

3. Gli altri siamo noi

4. Si può dare di più feat. Raf, Laura Pausini

5. Gente di mare feat. Raf

6. Self control feat. Raf

7. Gli innamorati feat. Marco Masini

8. T’innamorerai feat. Marco Masini

9. Immensamente

10. Qualcosa qualcuno

11. Lei

12. Eva

13. Io camminerò

14. Dimentica dimentica

15. Donna amante mia feat. Hauser

16. Il grido

17. Dimmi di no

18. Io muoio di te

19. Stella stai

20. Tu feat. The Kolors

21. Gloria

Umberto Tozzi live, i concerti dell’addio alle scene

L’artista dà l’addio ai live con 12 concerti evento, dal titolo L’ultima notte rosa – The final show. Umberto Tozzi terrà sette concerti in Italia (come le sette lettere che compongono il suo nome) e cinque concerti in Europa (come le cinque lettere che compongono il suo cognome).

Questi spettacoli chiudono un viaggio di due anni, iniziato da Roma nel giugno 2024 e proseguito fino al grande evento all’Arena di Verona.

Ecco le date live, prodotte e organizzate da Friends & Partners, Momy Records e Concerto Music:

U · 5 marzo 2026 – Eboli (Salerno) – Palasele

M · 7 marzo 2026 – Bari – Palaflorio

B · 11 marzo 2026 – Roma – Palazzo dello Sport

E · 14 marzo 2026 – Firenze – Nelson Mandela Forum

R · 18 marzo 2026 – Milano – Unipol Forum

T · 19 marzo 2026 – Torino – Inalpi Arena

O · 21 marzo 2026 – Padova – Kioene Arena

T · 12 aprile 2026 – Zurich – Kongresshaus

O · 26 aprile 2026 – Graz – Stadthalle

Z · 1° maggio 2026 – Brussels – Forest National

Z · 6 maggio 2026 – Paris – Le Grand Rex

I · tba – London

I biglietti del tour L’ultima notte rosa – The final show sono disponibili su TicketOne.it e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).