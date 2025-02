Umberto Tozzi: “L’Ultima Notte Rosa – The Final Tour” fa tappa all’Arena di Verona

Dopo un tour mondiale che ha attraversato quattro continenti, Umberto Tozzi è pronto a celebrare il suo straordinario percorso artistico con un evento speciale: il 5 ottobre 2025 l’Arena di Verona ospiterà L’Ultima Notte Rosa – The Final Tour, una serata unica che chiuderà in grande stile il lungo viaggio musicale di uno degli artisti italiani più amati.

umberto tozzi – Una carriera da record

Con oltre 80 milioni di dischi venduti, più di 2000 concerti in tutto il mondo e hit immortali come Ti Amo, Tu, Gloria, Stella Stai, Notte Rosa, Si può dare di più, Gente di mare, Gli altri siamo noi e Io muoio di te, Umberto Tozzi ha lasciato un segno indelebile nella musica italiana e internazionale.

Nel corso della sua carriera, Umberto Tozzi ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti, tra cui un Golden Globe, una nomination ai Grammy Awards, la vittoria al Festival di Sanremo e due trionfi al Festivalbar. Le sue canzoni sono state scelte per importanti colonne sonore di film e serie tv, tra cui The Wolf of Wall Street, Flashdance, La Casa di Carta e molte altre.

Un evento imperdibile all’Arena di Verona

L’evento del 5 ottobre sarà un’occasione unica per il pubblico italiano di vivere un concerto evento che racchiuderà tutta l’emozione delle canzoni di Umberto Tozzi che hanno accompagnato intere generazioni. La serata sarà arricchita da ospiti speciali e momenti indimenticabili in una delle location più suggestive del nostro Paese.

I biglietti per questa data speciale sono già disponibili su TicketOne.it e nei punti vendita abituali. Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito ufficiale di Friends & Partners.

Un tour che continua nel 2025

Dopo il grande successo delle tappe estive a Roma, Venezia e nei principali palasport italiani, L’Ultima Notte Rosa – The Final Tour prosegue con nuove date nei teatri tra marzo e maggio 2025:

Calendario del tour di Umberto Tozzi:

10 marzo – Genova, Teatro Carlo Felice

13 marzo – Parma, Teatro Regio

1-2 aprile – Torino, Auditorium del Lingotto

4 aprile – Como, Teatro Sociale

5 aprile – Brescia, Teatro DisPlay

7 aprile – Legnano (MI), Teatro Galleria

9 aprile – Cremona, Teatro Ponchielli

12 aprile – Treviglio (BG), PalaFacchetti

14 aprile – Milano, Teatro Arcimboldi

16 aprile – Bologna, Teatro EuropAuditorium

17 aprile – Padova, Gran Teatro Geox

19 aprile – Bolzano, Palasport Stadthalle

25 aprile – Assisi (PG), Teatro Lyrick

26 aprile – Ancona, Teatro delle Muse

28 aprile – Firenze, Teatro Verdi

29 aprile – Montecatini Terme (PT), Nuovo Teatro Verdi

2 maggio – Roma, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

13 maggio – Sanremo (IM), Teatro Ariston

16 maggio – Bari, Teatro Team

17 maggio – Lecce, Teatro Politeama Greco

19 maggio – Catania, Teatro Metropolitan

20 maggio – Palermo, Teatro Golden

23 maggio – Napoli, Teatro Augusteo

27 maggio – Trieste, Teatro Rossetti

Foto: Cosimo Buccolieri

