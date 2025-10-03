3 Ottobre 2025
di
Fabio Gattone
Blogger
News
3 Ottobre 2025

Laura Pausini tra Robbie Williams e Umberto Tozzi: duetto in Grecia e special guest a Verona per “L’ultima Notte Rosa”

Doppio palco per l’artista: duetto sulle note di “Desire” ad Atene e grande festa con Tozzi all’Arena

News di Fabio Gattone
Laura Pausini e Robbie Williams sul palco di Atene con “Desire”
Laura Pausini continua a collezionare palchi ed eventi internazionali: in pochi giorni l’artista è stata ospite speciale di Robbie Williams ad Atene e, domenica 5 ottobre, salirà sul palco dell’Arena di Verona come special guest de L’ultima Notte Rosa – The Final Tour di Umberto Tozzi, lo show con cui il cantautore saluterà il pubblico e chiuderà la sua carriera live.

Laura Pausini ospite di Umberto Tozzi all’Arena di Verona

Il 5 ottobre 2025 all’Arena di Verona va in scena L’ultima Notte Rosa – The Final Tour, la grande festa con cui Umberto Tozzi conclude il suo percorso musicale. Un evento già sold out che permetterà di rivivere successi immortali come Ti Amo, Gloria, Tu, Si può dare di più, Gente di mare, Gli altri siamo noi e Io muoio di te.

Accanto a lui, per l’occasione, ci sarà Laura Pausini. L’artista, che ha recentemente pubblicato la cover de La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani, salirà sul palco come ospite d’onore per celebrare la carriera di Tozzi. L’appuntamento rientra anche negli eventi del sessantesimo anniversario di Fondazione AIRC, a sostegno della ricerca contro il cancro.

 

Il concerto verrà registrato e trasmesso in prima serata su Canale 5.

Laura Pausini special guest di Umberto Tozzi

Laura Pausini sul palco con Robbie Williams

Pochi giorni prima, giovedì 2 ottobre, Laura Pausini ha raggiunto Robbie Williams durante il suo tour mondiale al Panathenaic Stadium di Atene. I due hanno cantato insieme Desire, brano scritto dal cantante inglese e adattato in spagnolo da Laura, scelto come inno ufficiale FIFA. Il pezzo accompagnerà i giocatori all’ingresso in campo in tutte le partite e nei tornei internazionali fino al Mondiale 2026.

Un’artista tra Italia e palchi internazionali

Tra Atene e Verona, Laura conferma il doppio respiro della sua carriera: icona pop globale e, allo stesso tempo, ambasciatrice della musica italiana nel mondo. Non a caso, il 23 ottobre riceverà a Miami il prestigioso Billboard Icon Award ai Latin Billboard Awards, un riconoscimento che la consacra ancora una volta tra le artiste più influenti di tutti i tempi.

Nel 2026 partirà invece lo IO CANTO / YO CANTO World Tour, l’undicesima tournée mondiale della Pausini, che prenderà il via dalla Spagna il 27 marzo per poi toccare America Latina, Stati Uniti, Italia, Europa e Brasile. In arrivo anche il nuovo disco IO CANTO 2, pubblicato da Warner Music.

Con oltre 75 milioni di dischi venduti, 6 miliardi di stream e premi che spaziano da Grammy e Latin Grammy fino a Golden Globe e candidature agli Oscar, Laura Pausini si conferma la voce italiana più ascoltata al mondo, capace di portare la sua musica su palchi iconici e di accompagnare generazioni diverse con canzoni diventate parte della storia collettiva.

