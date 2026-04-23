23 Aprile 2026
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23 Aprile 2026

Primogenito, Il mondo in quel cofanetto: testo e significato del brano in attesa del Primo Maggio

In uscita il 24 aprile per EMI Records Italy, il singolo anticipa la presenza del cantautore romano al Concertone del Primo Maggio.

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Primogenito seduto su un marciapiede con cappello a tricorno, giacca a quadri e pantaloncini da boxe rossi
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Testo e significato di Il mondo in quel cofanetto, il nuovo singolo di Primogenito, in uscita venerdì 24 aprile per EMI Records Italy (Universal Music Italia). Il brano del giovanissimo cantautore romano fonde la tradizione della canzone italiana d’autore con sonorità anglosassoni, raccontando la genesi di un amore attraverso la metafora dell’errore e del senso di colpa.

Classe 2004, Primogenito si prepara a presentare il suo progetto dal vivo su due palchi di rilievo: il MIAMI 2026 a Milano e il Concertone del Primo Maggio in Piazza San Giovanni a Roma, dove il pubblico potrà ascoltare le sue atmosfere sospese tra passato e presente.

PrimogenitoIl mondo in quel cofanetto: il significato del brano

Il singolo nasce da un’immagine precisa: una leggenda che prende forma all’interno di una stanza da letto. La narrazione vede protagonisti Celsius, principe dell’Errore, e Arianna, dea del Senso di Colpa, che si incontrano e si innamorano per caso. Dalla loro unione, evitabile e al tempo stesso necessaria, nasce il mondo, immagazzinato infine in un cofanetto di porcellana.

A livello compositivo, Primogenito guarda ai cantautori degli anni ’60, ’70 e ’80, ispirandosi a figure come Sergio Caputo, Ivan Graziani ed Edoardo Bennato, mescolandoli con influenze internazionali alla Tally Hall o Will Wood. La scrittura predilige immagini solide e legate alle sensazioni piuttosto che ai singoli concetti.

“Adoro utilizzare un lessico ricercato, non tanto dal punto di vista fonetico, ma di significato e di sensazioni che è in grado di provocare negli ascoltatori, anche attraverso parole semplici”, racconta Primogenito, sottolineando la volontà di evitare ermetismi fini a se stessi. “Le parole devono essere limitate, ma non limitanti”.

Il testo di Il mondo in quel cofanetto

Il testo completo di “Il mondo in quel cofanetto” sarà disponibile in questa pagina a partire dal 24 aprile, giorno di uscita del singolo.

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