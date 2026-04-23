23 Aprile 2026
di
All Music Italia
News
Condividi su:
23 Aprile 2026

Umarell svela la tracklist di “1000%”: 14 brani e un release party al Covo di Bologna

Quattordici brani, il vinile rosso fuoco in pre-order e un appuntamento dal vivo nel club bolognese per presentare il disco al pubblico.

News di All Music Italia
Umarell in posa contro un muro scrostato con berretto nero e felpa grigia, scatto promozionale del quarto album "1000%"
Condividi su:

La tracklist di 1000%, quarto album di Umarell, è ufficiale. Quattordici brani, uscita fissata a venerdì 24 aprile per Dischi Sotterranei. Il disco arriva dopo le anticipazioni affidate ai singoli Carro armato, Bouquet, Sassolini e Dissacrante, che nei mesi scorsi hanno tracciato la direzione sonora del progetto.

Il release party è programmato per l’1 maggio al Covo Club di Bologna. Biglietti già in vendita su DICE a 12 euro. Il vinile rosso fuoco è disponibile in pre-order sul sito di Dischi Sotterranei dal giorno dell’annuncio della tracklist.

La tracklist completa di 1000%

  1. Coccoline
  2. A dir il vero
  3. Carro armato
  4. Bouquet
  5. Sassolini (con Dacota)
  6. Chitarra
  7. Nudo
  8. Acido
  9. Mamma.. Ce la posso fare?
  10. Macho
  11. Il grande e grosso uomo
  12. Dissacrante
  13. Sprecare un proprio talento come forma di protesta
  14. Se mi succede qualcosa

Crescere senza essere pronti: il tema al centro del disco

Umarell racconta un anno e mezzo di passaggi personali: il confine tra liceo e università, tra la cameretta e la vita adulta. Il titolo nasce da un’idea precisa. Essere al mille per cento non significa sentirsi forti. Significa doverlo sembrare. Una corazza di cristallo, fatta di entusiasmo e controllo, che il disco prova a scomporre pezzo per pezzo.

Ogni brano lavora su una reazione diversa alla crescita. Carro armato costruisce un’armatura, Bouquet trasforma il dolore in rito collettivo, Sassolini difende l’innocenza. La scrittura attraversa lutto, rabbia, ironia e bisogno di fede.

Dissacrante: lo sfogo contro musica e giornalismo

Tra i quattro singoli pubblicati, Dissacrante è il pezzo più frontale. Uno sfogo costruito come polemica sullo stato della musica e del giornalismo contemporaneo. Prodotto da Carlo Corbellini, presente anche nel videoclip diretto da Lorenzo Vai e dallo stesso Martin Giovannella.

Sul piano sonoro l’album alterna momenti confessionali a esplosioni distorte. Folk popolari, cori comunitari, chitarre brillanti, ritmi variegati. Violini e autotune convivono con chitarre acustiche, chitarre elettriche e 808. Nessuna gerarchia tra organico e digitale.

Copertina dell'album "1000%" di Umarell: silhouette nera del volto con alone scuro su sfondo grigio

Chi è Umarell: dal 2023 al tour da headliner

Dietro il progetto c’è Martin Giovannella, musicista e produttore bolognese. Debutto nel 2023 con Cantiere. Segue Bologna!, omaggio alla città d’origine con dedica alla Torre Garisenda. Nel 2025 arriva Rock & Roll, lavoro electroclash che gioca con l’attitudine del rock più che con il genere.

Nello stesso anno il progetto si allarga con l’ingresso del batterista Gumo. I singoli Povero Coraggio e Carta Vetrata portano attenzione mediatica, con un articolo su ELLE e palchi come il Poplar Festival. Tour italiano da 12 date in locali come Covo Club, Circolo Magnolia e Magazzino sul Po. In parallelo nasce La Festa Umarell, format dedicato agli emergenti. Aperture per Deki Alem e Tredici Pietro.

All Music Italia

Articoli più letti

chi sostituisce Lauro X Factor 2026 giudici 1

Chi prenderà il posto di Achille Lauro a X Factor 2026?
Tommaso Paradiso durante il tour 2026 con la scaletta del concerto 2

Tommaso Paradiso a Roma svela la scaletta del tour 2026 tra ritorni e sorprese
Logo ufficiale di Tim Battiti Live Spring 2026 su sfondo blu con luci 3

Battiti Live Spring 2026: tutti i cantanti del cast, da Annalisa a Geolier
Achille Lauro - Comuni immortali, la copertina del disco con il volto dell'artista coperto da farfalle 4

Perché Achille Lauro ha scritto "Comuni Immortali": la storia di un amore impossibile
Madame – Disincanto copertina nuovo album in uscita nel 2026 5

Madame ha preso una posizione e se l'industria non ne parla abbiamo un problema. La recensione di "Disincanto"
Logo ufficiale Uno Maggio Taranto Libero e Pensante 2026 su sfondo arancion 6

Uno Maggio Taranto 2026: Brunori Sas e Subsonica nel cast, Barghouti per la prima volta in Italia
Max Pezzali concerti 2026 calendario completo 7

Max Pezzali debutta in Europa: la scaletta del concerto di Londra
Logo e visual ufficiale di Lazzaretto Estate 2026 con stemma del Comune di Bergamo 8

Line up e date di Lazzaretto Estate 2026: a Bergamo arrivano Arisa, Loredana Bertè e Dardust
Gianni Morandi in concerto tour 2026 Milano Roma con ospite Sal Da Vinci 9

Gianni Morandi, dopo Milano il tour si aggiorna: a Roma spunta Sal Da Vinci
Madame con le mani sul viso tatuate, foto promozionale del brano Come stai? dall'album Disincanto 10

Madame, "Come stai?": il dissing all'industria musicale che nessuno si aspettava

Cerca su A.M.I.