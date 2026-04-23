La tracklist di 1000%, quarto album di Umarell, è ufficiale. Quattordici brani, uscita fissata a venerdì 24 aprile per Dischi Sotterranei. Il disco arriva dopo le anticipazioni affidate ai singoli Carro armato, Bouquet, Sassolini e Dissacrante, che nei mesi scorsi hanno tracciato la direzione sonora del progetto.

Il release party è programmato per l’1 maggio al Covo Club di Bologna. Biglietti già in vendita su DICE a 12 euro. Il vinile rosso fuoco è disponibile in pre-order sul sito di Dischi Sotterranei dal giorno dell’annuncio della tracklist.

La tracklist completa di 1000%

Coccoline A dir il vero Carro armato Bouquet Sassolini (con Dacota) Chitarra Nudo Acido Mamma.. Ce la posso fare? Macho Il grande e grosso uomo Dissacrante Sprecare un proprio talento come forma di protesta Se mi succede qualcosa

Crescere senza essere pronti: il tema al centro del disco

Umarell racconta un anno e mezzo di passaggi personali: il confine tra liceo e università, tra la cameretta e la vita adulta. Il titolo nasce da un’idea precisa. Essere al mille per cento non significa sentirsi forti. Significa doverlo sembrare. Una corazza di cristallo, fatta di entusiasmo e controllo, che il disco prova a scomporre pezzo per pezzo.

Ogni brano lavora su una reazione diversa alla crescita. Carro armato costruisce un’armatura, Bouquet trasforma il dolore in rito collettivo, Sassolini difende l’innocenza. La scrittura attraversa lutto, rabbia, ironia e bisogno di fede.

Dissacrante : lo sfogo contro musica e giornalismo

Tra i quattro singoli pubblicati, Dissacrante è il pezzo più frontale. Uno sfogo costruito come polemica sullo stato della musica e del giornalismo contemporaneo. Prodotto da Carlo Corbellini, presente anche nel videoclip diretto da Lorenzo Vai e dallo stesso Martin Giovannella.

Sul piano sonoro l’album alterna momenti confessionali a esplosioni distorte. Folk popolari, cori comunitari, chitarre brillanti, ritmi variegati. Violini e autotune convivono con chitarre acustiche, chitarre elettriche e 808. Nessuna gerarchia tra organico e digitale.

Chi è Umarell: dal 2023 al tour da headliner

Dietro il progetto c’è Martin Giovannella, musicista e produttore bolognese. Debutto nel 2023 con Cantiere. Segue Bologna!, omaggio alla città d’origine con dedica alla Torre Garisenda. Nel 2025 arriva Rock & Roll, lavoro electroclash che gioca con l’attitudine del rock più che con il genere.

Nello stesso anno il progetto si allarga con l’ingresso del batterista Gumo. I singoli Povero Coraggio e Carta Vetrata portano attenzione mediatica, con un articolo su ELLE e palchi come il Poplar Festival. Tour italiano da 12 date in locali come Covo Club, Circolo Magnolia e Magazzino sul Po. In parallelo nasce La Festa Umarell, format dedicato agli emergenti. Aperture per Deki Alem e Tredici Pietro.