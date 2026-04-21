21 Aprile 2026
di
Massimiliano Longo
Direttore Editoriale
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21 Aprile 2026

Tutti vogliono Miss… Ditonellapiaga: le major corteggiano la cantautrice

Dopo Sanremo, il primo posto in radio e il debutto in Top 3 FIMI, la cantautrice sarebbe al centro delle attenzioni del mercato discografico.

News di Massimiliano Longo
Ditonellapiaga in posa su un tappeto rosso con calze a pois e rossetto acceso, illuminata da un occhio di bue.
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Le major discografiche vogliono Ditonellapiaga. Ditonellapiaga e Miss Italia sono al centro delle attenzioni del mercato discografico: secondo indiscrezioni giunte alla redazione di All Music Italia da fonti accreditate, diverse etichette avrebbero avanzato sostanziose offerte per portare la cantautrice, attualmente in forze a BMG, all’interno del proprio roster.

Un corteggiamento, quello alla cantautrice, che arriva sulla scia dei risultati ottenuti negli ultimi mesi, in una fase del mercato in cui il pop di qualità fatica a imporsi nelle classifiche di vendita.

Ditonellapiaga: i numeri del successo post Sanremo

Il percorso in ascesa di Ditonellapiaga è esploso con l’ottimo riscontro ottenuto al Festival di Sanremo. Un terzo posto in classifica arrivato a sorpresa per molti addetti ai lavori, ma ampiamente previsto dalle nostre pagelle dei pre-ascolti. Il piazzamento sul palco dell’Ariston, con tanto di vittoria nella serata delle cover insieme a TonyPitony, si è subito tradotto in un primo posto in radio mantenuto per tre settimane consecutive e in un disco d’oro, spinto da oltre 20 milioni di stream su Spotify accumulati ad oggi.

Ditonellapiaga, Miss Italia vola in classifica FIMI

I dati positivi si riflettono in modo concreto, e non scontato, anche sulle vendite del disco. Il nuovo album di Ditonellapiaga, Miss Italia, ha debuttato al terzo posto nella classifica FIMI degli album e in quella relativa ai formati fisici. Un traguardo che consolida un progetto arrivato al pubblico dopo la vittoria della causa legale legata proprio all’utilizzo del marchio del noto concorso per il titolo del disco. Patrizia Mirigliani ha comunque fatto sapere che ricorrerà in appello.

Dal Concertone del Primo Maggio al nuovo tour

In attesa di capire se le offerte del mercato discografico si dimostreranno reali e porteranno a un effettivo cambio di etichetta, Ditonellapiaga si gode i risultati di Miss Italia e si prepara a tornare live.

Il prossimo appuntamento dal vivo è fissato sul palco del Concertone del Primo Maggio a Roma, evento che farà da preludio alla partenza del suo nuovo tour.

All Music Italia

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